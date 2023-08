La regione dell’Umbria, in ⁢Italia, ha sperimentato un’ondata⁤ di calore ​estremo, con temperature che hanno raggiunto i 40°C in alcune località. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente ‍in città come Orvieto, Narni Scalo, Terni, Foligno e Perugia.⁣ Anche le zone montane non ⁣sono state risparmiate, con temperature che ‌hanno​ superato i 25°C.⁢ Si prevede che‍ il caldo persista almeno fino al 27 agosto.

Dettagli sulle temperature​ in Umbria

Temperature nelle città

Orvieto è stata la città più calda⁣ dell’Umbria, con temperature che hanno raggiunto i 40°C. Altre città non sono state da meno: a Narni Scalo ​le​ temperature hanno superato‍ i ​ 39°C, a Terni hanno raggiunto i 38,8°C, a Foligno i 38,4°C e a Perugia‍ i 37°C. Le altre principali località ​della regione ‌hanno registrato⁤ temperature comprese tra 34°C e 38,5°C.

Temperature in montagna

Anche le zone montane dell’Umbria‍ hanno risentito dell’ondata di calore. A Forca Canapine, situata a 1.610 metri di altitudine, sono stati registrati 25°C. A Castelluccio, il termometro è salito a 28°C.