Il Lago Mead, il più grande⁣ bacino idrico⁤ degli Stati Uniti, fornisce acqua a‌ oltre 40 ⁢milioni di residenti e a numerose aziende agricole in sette stati e in Messico. Nonostante le abbondanti‍ nevicate⁣ dell’inverno scorso abbiano portato un record‍ di⁤ scioglimento delle nevi nel Lago Mead, questo non è stato sufficiente per rimpinguare il livello dell’acqua che è sceso⁢ di oltre 51 metri negli ultimi​ 20 anni.

Le ‌tempeste fluviali atmosferiche hanno scaricato livelli storici di neve su molti stati occidentali, comprese le‌ Montagne Rocciose. Durante ⁤la primavera, lo ‌scioglimento delle nevi delle Rocciose ha alimentato il fiume Colorado, insieme al Lago Mead a valle. A causa dello ​scioglimento record delle⁣ nevi, il livello dell’acqua del Lago ⁢Mead è aumentato di oltre 5 metri. Tuttavia, la differenza ⁢tra il livello dell’acqua attuale e quello di inizio secolo persiste.

Infatti, ci vorranno almeno altri due o tre anni di abbondanti nevicate‌ e scioglimento delle nevi dalle montagne per riportare il livello dell’acqua ⁣del Lago Mead a ⁣quello‍ di 20 anni fa. Oltre a non avere abbastanza scioglimento delle nevi per rifornire il lago, le ​temperature estremamente‍ alte degli​ ultimi anni hanno causato l’evaporazione ⁣di parte dell’acqua.

