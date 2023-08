Un’alluvione lampo causata da un’intensa precipitazione ha provocato cinque morti confermate e ha lasciato due bambini dispersi in Pennsylvania, sabato 15 luglio 2023. L’acquazzone, che ha raggiunto tra i 152 e i 178 mm in 45 minuti, ha sovraccaricato fognature, ruscelli e torrenti.

La gravità della situazione

Il capo dei vigili del fuoco di Upper Makefield, Tim Brewer, ha riferito che l’inondazione è iniziata intorno alle 17:00 LT ed è rapidamente peggiorata. Brewer ha sottolineato la velocità e il volume delle precipitazioni, definendolo un nuovo punto di riferimento per il maltempo nella zona, superando persino la devastazione dell’uragano Ida nel 2021.

Le vittime

Le vittime, tutte adulte, erano tra le diverse persone intrappolate nei loro veicoli sulla strada allagata di Washington Crossing. Dei undici veicoli sulla strada, tre sono stati travolti dalle acque dell’alluvione. Otto persone sono state salvate dai loro veicoli, con due individui aggiuntivi salvati da Houghs Creek.

La ricerca dei dispersi

Mentre la situazione si sviluppava, i due individui dispersi, un bambino di 9 mesi e una bambina di 2 anni della stessa famiglia, erano ancora oggetto di ricerca nel pomeriggio di domenica.

Impatto delle precipitazioni

L’impatto delle precipitazioni non si è limitato alla Pennsylvania. Stati in tutto il Nord-Est, tra cui Connecticut, New York, Massachusetts, Maine e altri, hanno subito forti piogge, portando a avvertimenti di alluvioni improvvise. Si stima che 127 mm di pioggia siano caduti in meno di due ore sull’estremità orientale di Long Island. Nell’area metropolitana di New York, erano previsti fino a 50 mm di pioggia per il pomeriggio di domenica.

Avvertimenti dei governatori

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha emesso un avvertimento sulla instabilità delle condizioni meteorologiche, sottolineando i pericoli delle alluvioni improvvise. Anche il traffico aereo è stato interessato con interruzioni di volo segnalate all’aeroporto internazionale di Newark Liberty nel New Jersey e all’aeroporto internazionale Kennedy a New York. Anche i funzionari del Maryland hanno avvertito di prevedibili “alluvioni improvvise potenzialmente mortali”.

Avvertimenti del National Weather Service

Nonostante gli sforzi e gli avvertimenti, il National Weather Service ha avvertito che le forti piogge e le alluvioni improvvise rimanevano una preoccupazione per il sud-est della Pennsylvania. Un avviso di alluvione improvvisa era ancora in vigore per diverse contee domenica mattina, con ulteriori piogge e tempeste previste per tutto il giorno.