Temperature record in arrivo negli Stati​ Uniti meridionali

La settimana⁣ inizia con ​un nuovo allarme caldo negli Stati⁤ Uniti meridionali, dalla California alla‌ Florida. ⁣Si prevedono temperature record con avvisi di calore‍ eccessivo in ⁢Arizona, Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama. Le temperature torride ‌continuano a flagellare il sud degli Stati Uniti per un’altra‍ settimana che vedrà sicuramente cadere nuovi record.

Per trovare sollievo dall’onda di calore estiva, bisognerà dirigersi a nord. La seconda settimana ​di agosto sarà caratterizzata da due ⁢previsioni climatiche molto diverse.

Differenze di temperatura nazionali

Al nord, un raffreddamento manterrà le temperature tra⁢ 10⁢ e 20 gradi sotto la media, facendo pensare agli abitanti: “L’autunno ‌è⁢ già qui?” Nel frattempo, il caldo continua nel sud-ovest,⁣ nelle ⁣pianure meridionali ⁢e ‍nel sud-est, con temperature previste sopra i 32 gradi per più di 120 milioni ‌di persone e temperature superiori ‍a 38 gradi per⁢ circa 50 milioni di ‌persone.

Il caldo non mostra ⁤segni di ‍arresto nel sud degli Stati Uniti

Il caldo ‍sta mettendo a dura prova‍ la fauna e la⁤ flora​ autoctone. I cactus Saguaro di Phoenix, vecchi‌ di ⁣oltre 150 anni, stanno ⁢cadendo a causa dello stress termico.

Allerta ‌calore per quasi 100 milioni di americani

Domenica sono in⁤ vigore allarmi per il caldo in ⁢quasi tutto il sud degli Stati Uniti. Parti ‍della California meridionale, dell’Arizona, del Texas, ‌della⁣ Louisiana, del Mississippi e dell’Oklahoma sono sotto avviso di calore eccessivo, con indici di calore che potrebbero raggiungere i 43 gradi.

Il calore eccessivo colpisce la Louisiana e il Mississippi

Tutta la Louisiana ​sud-orientale e il Mississippi meridionale sono sotto avviso di calore eccessivo. Gli indici di calore sono previsti a ‍49 gradi⁢ domenica e lunedì per Biloxi, Jackson e⁤ New Orleans.

Il caldo sta ⁣mettendo a dura prova ‍la fauna e⁢ la flora dell’Arizona

Dopo aver recentemente terminato la sua serie di 31 ⁢giorni con temperature pari o superiori a 43‍ gradi, Phoenix vedrà di nuovo temperature così elevate. La massima di lunedì a Phoenix è prevista​ a 45 gradi.

Temperature pericolosamente alte in ‌Texas

In tutto il Texas, le temperature ​pericolosamente alte continuano per⁤ gran parte dello stato, da San Angelo alla​ costa del Golfo. Lunedì ‍si prevede una massima di‌ 39 gradi a ⁢Houston⁢ e 41 gradi a Dallas.

Un cambiamento climatico in arrivo?

Lunedì, un’area ‌di alta pressione⁢ che si è arenata sul sud-ovest inizierà a‌ spostarsi, permettendo ​un certo sollievo⁣ dal caldo.⁢ Martedì sarà il grande cambiamento, ‌con gli‌ avvisi di ⁣calore che⁣ scenderanno a meno di 90 milioni.

Temperature più fresche al ⁣nord

Sul retro dell’area di alta pressione, gli stati settentrionali ​beneficiano di temperature più fresche. Le tempeste che si muovono attraverso il nord-ovest hanno portato più ‍copertura nuvolosa durante⁢ il fine settimana, contribuendo a ‌far scendere le⁢ temperature.

Un assaggio di clima autunnale

Città⁣ come Denver, Duluth, Rapid City‍ e Chicago avranno massime nei ‌bassi 27 gradi o alti 24 gradi ‍durante questa settimana. Queste temperature ‍sono da 10 a 15 gradi‌ sotto la ⁣media. La previsione continuerà⁣ ad⁣ essere più fresca a nord durante ⁢la⁤ settimana ‍lavorativa.

In conclusione, la‌ seconda‌ settimana di agosto ‍2023 ‌negli Stati Uniti è caratterizzata da un’ondata di calore nel​ sud con temperature record, mentre al nord si‍ registrano temperature ⁣più fresche. Questa⁢ situazione mette a dura prova la fauna‍ e la flora, in particolare ⁢i cactus Saguaro in Arizona.