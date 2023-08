Caldo pericoloso ⁣nel Nordovest del⁣ Pacifico: temperature oltre i 38 gradi

Un’ondata di calore estrema colpisce il Nordovest

Avvertenze del National ​Weather Service

Il Nordovest del Pacifico è in preda a un caldo pericoloso, con temperature che superano i 38 gradi nell’entroterra e raggiungono quasi i ‌37 gradi anche sulla costa. I meteorologi ​del National Weather Service (NWS) definiscono questa situazione come un⁣ “rischio di calore da maggiore⁤ a estremo” per⁤ le comunità a est delle Cascate. “Alto rischio di malattie legate al calore per gran parte della popolazione, animali ⁢domestici e bestiame, soprattutto con esposizione⁢ prolungata all’aperto. Temperature massime previste tra 36 e 42 gradi”, ha avvertito l’ufficio‌ NWS di Spokane. “Poco ⁤sollievo durante la​ notte con temperature ⁢minime tra i 18 e i ⁢22 gradi”.

Quanto durerà ⁣il caldo?

Un’alta pressione forte⁤ sta ancorando la cupola di calore nell’angolo nord-ovest del paese. Le⁢ temperature aumenteranno e raggiungeranno il picco martedì prima di stabilizzarsi, ma rimarranno comunque elevate. L’alta pressione inizia⁤ a diminuire giovedì, moderando ‍le temperature. Infine, venerdì e sabato, le temperature massime‌ e minime torneranno alla media, dando a‍ tutti un po’ di tregua‌ dal sudore.

Record di caldo in vista

Portland potrebbe eguagliare il record‌ di giorni consecutivi oltre i 38 gradi

“Nei prossimi giorni, il sistema di alta pressione prende davvero il sopravvento, e improvvisamente stiamo guardando a temperature che si discostano dalla media di‍ 15 a 20 ⁣gradi in alcuni casi”, ha detto il meteorologo‍ Adam Klotz.​ “Quindi non solo un po’ sopra la media,‍ ma molto sopra ‌la media qui”. Portland potrebbe eguagliare il suo record di numero di giorni‍ consecutivi oltre i 38 gradi questa ​settimana. Nel luglio 1941, la città ha visto un caldo di tre cifre per cinque giorni di fila. La media massima di ⁤Portland è normalmente di 28 gradi il lunedì. Il mercurio salirà a 42 gradi.

Avvisi di calore eccessivo

Il NWS ha emesso Avvisi di Calore Eccessivo, Avvertenze e Consigli per il calore ‌per ⁣l’area fino⁤ a giovedì. Molte ⁢altre ⁢città vedranno temperature⁤ record e pari ⁤record nella prima metà della settimana.

Non c’è scampo dal caldo

Pericolo per chi⁣ non⁢ ha l’aria condizionata

Molte case non hanno l’aria condizionata, dato che la ​temperatura media massima a Spokane è di solito sui 27 gradi. La⁣ media massima di ‌Seattle è di 22 ⁤gradi per agosto. Anche la temperatura dell’acqua di Seattle, intorno ai 11​ gradi, può temperare il caldo solo fino ‌a un certo punto. “Per coloro ‌che non hanno l’aria condizionata, gli ⁤spazi abitativi possono diventare letali durante il pomeriggio e la sera”, ha continuato il NWS.

Ondata di‍ calore ‍mortale nel 2021

Nel giugno 2021, un’ondata di calore estrema ha ucciso più di 1.000 persone in tutto il Nordovest, secondo ​le stime‍ delle agenzie governative. Durante quell’evento, Washington ha registrato la sua temperatura record di tutti i tempi di 49 gradi.

Le nuvole⁤ responsabili dell’ondata‍ di calore del 2021?

Uno studio suggerisce che le ⁢nuvole sono state responsabili dell’ondata di calore mortale del 2021. Il NWS afferma che non c’è ⁢”umidità nel modello” per produrre nuvole. Un’altra ondata di ⁣calore ostinata sta stabilendo record ⁢di calore in tutto il ⁣Sud.

Conclusione

Il Nordovest del Pacifico sta affrontando un’ondata di⁤ calore estrema, con temperature che superano i 38 gradi. Le previsioni indicano che ⁢il caldo durerà fino a giovedì, con un leggero calo delle temperature‌ a partire da venerdì.​ Questo evento‍ ricorda l’ondata di calore del ‍2021, che ha causato oltre 1.000 morti. Le autorità invitano la popolazione a prendere le dovute precauzioni, soprattutto coloro che non dispongono di aria condizionata nelle loro abitazioni.