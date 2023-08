La calura‌ estiva e l’aumento delle velocità del vento previste hanno creato un ambiente pericoloso per gli incendi boschivi in diverse parti del Texas. Negli ultimi quindici giorni, alcune aree del Texas hanno già‌ sperimentato un clima favorevole agli incendi, con temperature oltre i 37‌ gradi Celsius, umidità relativa inferiore al 25% e velocità del vento di 16-24 km/h. Infatti, fino a mercoledì, il Texas A&M Forest Service ha registrato 140 incendi che hanno bruciato quasi 5.665 ettari del Texas negli ultimi sette giorni. Questa ⁣settimana,‍ tuttavia, si‍ prevede un aumento del rischio di incendio.

Perché il Texas è a rischio ‘critico’ di incendio

Le condizioni climatiche

“Le velocità del vento aumenteranno di ⁤circa 8-16 km/h, e ciò ci ​spingerà in un⁣ clima critico per gli incendi”, ha dichiarato Logan Scherschel, analista‍ degli incendi con il‍ Texas A&M Forest Service. “Aumenti sottili di 8-16 km/h nelle velocità del vento durante la stagione degli incendi estivi⁢ hanno un enorme impatto sulla diffusione e sulla crescita degli incendi”, ha aggiunto.

La quantità di ⁢combustibile disponibile

Uno dei principali motivi per questo rischio “critico” di incendio è ‌la quantità di combustibile attualmente disponibile per gli incendi boschivi. ‌Il combustibile si presenta sotto forma di erbe, arbusti e ​alberi che si sono seccati, a causa di sei settimane di temperature ⁣persistenti oltre‌ i 37 gradi‍ Celsius, secondo Scherschel.⁣ Inoltre, una grande quantità di questo combustibile è disponibile, poiché la ‍primavera‌ umida ha permesso alla vita vegetale di crescere abbondantemente prima dell’ondata di calore.

Il comportamento estremo degli incendi

Questo prepara il terreno per​ un comportamento estremo degli incendi, permettendo agli incendi di passare facilmente dal bruciare erbe e foglie secche a insinuarsi nelle chiome secche ​degli⁤ alberi. Scherschel ha paragonato la vita vegetale di⁢ bassa ‌quota, come il ⁣ginepro e il yaupon,⁣ a fornire una scala per gli incendi per passare dal suolo alle⁢ chiome.

Le previsioni⁣ per la‌ fine della settimana

Nonostante si preveda un aumento delle velocità del vento e del potenziale⁤ di incendio questa‌ settimana, entrambi dovrebbero diminuire, seppur leggermente, nel fine settimana. Scherschel ha avvertito che ci sarà comunque un significativo potenziale di incendio.

Come i texani possono aiutare a prevenire‌ gli incendi

Circa nove incendi⁤ su dieci ‌sono causati dall’attività umana,⁤ e non sono necessariamente legati‌ all’incendio⁤ doloso, secondo Scherschel. A causa del significativo impatto che gli esseri umani possono ​avere sugli incendi,‌ Scherschel ha chiesto‌ ai residenti del Texas di considerare come le loro attività potrebbero influire sul pericolo di ⁤incendio. Oltre alla combustione di ⁢detriti, ​altre attività includono la⁢ saldatura e la rettifica su recinzioni, il taglio dell’erba ⁢e i lavori di costruzione, che possono anche generare scintille in grado di innescare incendi.

“Quindi,⁤ fate molta attenzione‌ alle cose che state facendo”, ha consigliato ‌Scherschel. “Qualsiasi cosa che potrebbe causare una scintilla potrebbe innescare un incendio quando siamo in questa situazione​ di estrema​ secchezza del combustibile combinata con un⁢ clima critico per gli incendi”. Ha aggiunto che le infrastrutture create⁣ dall’uomo, come ⁣le linee elettriche, possono rappresentare un pericolo di incendio. Anche i fulmini provenienti dai temporali possono causare incendi.

Mercoledì, divieti⁢ di bruciatura erano ⁣in⁢ vigore per 176 delle 254 contee⁢ del Texas.

Conclusione

In sintesi, il Texas sta affrontando un ⁢rischio critico di incendi boschivi a causa delle elevate temperature estive, delle velocità del vento e⁤ della grande quantità di combustibile disponibile sotto forma ‌di ⁢vegetazione secca. Gli abitanti del Texas sono invitati a fare attenzione alle loro attività quotidiane che ⁣potrebbero innescare incendi, in particolare ⁢in⁤ questo periodo di estrema secchezza del ⁣combustibile⁢ e di clima favorevole agli incendi.