Introduzione

Il​ Sud degli Stati Uniti continua a soffrire sotto l’implacabile presa del caldo estivo, con temperature record che rendono la vita miserabile da Texas a Virginia ​sud-orientale.⁢ Più di 117 milioni ⁤di ⁤persone negli Stati Uniti sono sotto allerta caldo, che include il⁢ Texas, il Sud-est e anche il Nord-ovest, dove⁢ le temperature pericolosamente alte hanno avuto inizio nel fine ‍settimana.⁢ Si ⁢prevedono temperature record in Louisiana, ​Mississippi, Georgia e Florida.

Il‌ caldo estremo e i⁣ suoi effetti

Senza sollievo per settimane, può essere facile diventare complacenti, ma il caldo è⁣ letale e il rischio di malattie correlate al calore persiste. Centinaia di⁣ morti ⁢sono state attribuite all’ondata di caldo di quest’estate, tra cui‌ 8 bambini lasciati in veicoli surriscaldati e visitatori dei parchi nazionali.

Prevenzione delle malattie da ⁣calore

Per prevenire l’esaurimento da calore e il colpo di calore in condizioni di temperature estreme, è essenziale bere molta⁤ acqua, limitare il tempo all’aperto, ‍stare all’ombra e fare frequenti ⁣pause in ⁤ambienti climatizzati.

Record di caldo in Texas

L’ondata di calore prolungata⁢ continua a infrangere record nel Lone Star State. Domenica segnerà 36 giorni consecutivi di temperature oltre i ⁣37.8°C per la capitale dello stato, ‌Austin. Le temperature dell’aria in‍ Texas rimangono oltre i 37.8°C in alcune parti del Texas centro-meridionale all’inizio ​della nuova settimana. Sono ⁢in⁤ vigore avvisi ​e allarmi per ‍calore ‌eccessivo in tutto il Texas,‌ l’Arkansas e ​l’Oklahoma. Si prevede ‌che l’indice di calore raggiungerà​ i 43.3°C domenica pomeriggio per il Nord Texas⁤ e il ⁢sud-ovest dell’Oklahoma.

Il caldo in⁣ Louisiana e Mississippi

L’intero stato​ della Louisiana e‍ il sud del Mississippi sono ​sotto un avviso di ⁤calore⁣ eccessivo fino a domenica sera, ⁤con valori​ dell’indice di⁤ calore⁣ che⁣ raggiungeranno i 47.8°C. La temperatura ‌massima a New Orleans dovrebbe raggiungere i 37.2°C domenica e quasi toccare nuovamente ‌i 37.8°C⁢ lunedì.

Record di calore in vista

Baton Rouge potrebbe raggiungere i 38.9°C, appena al di‌ sotto del record di 39.4°C per il 13⁤ agosto, e‌ Jackson, Mississippi, potrebbe‍ eguagliare il suo ⁢record del 1954 di 40°C. Le temperature continueranno ad ‌essere ⁤pericolosamente calde lunedì, con un avviso di calore eccessivo in⁣ vigore⁣ per gran parte del sud-est della Louisiana e del sud del Mississippi all’inizio della settimana lavorativa. L’indice di calore a New​ Orleans lunedì sarà di 43.9°C. Baton⁤ Rouge e Jackson⁣ rimarranno oltre i ‍37.8°C lunedì.

Caldo ⁢estremo ⁤nel Sud-est

Sono ​in vigore avvisi di calore in parti della Georgia, delle Caroline, della Virginia⁢ meridionale e⁢ in tutta ⁣la Florida domenica. Il centro-sud della⁤ Georgia è sotto avvisi e⁤ allarmi⁢ di calore estremo, con valori dell’indice di calore previsti⁢ fino a ‌43.3°C. Sono in vigore avvisi di calore in tutto lo​ Stato del Sole fino a domenica sera. Gli avvisi di calore più estremi, gli avvisi di calore eccessivo, sono in vigore dalla Panhandle fino al centro della Florida.​ Jacksonville‍ dovrebbe ⁣sfiorare i 37.2°C con una ⁢massima di 37.2°C domenica. ‌Il nord della Florida rimarrà la zona più calda all’inizio ‍della settimana lavorativa, con massime nella parte alta dei 36.1°C per Jacksonville ​e Tallahassee lunedì. Entrambe le città ⁢potrebbero vedere un calore record, insieme⁢ a Orlando, ​Tampa e Key West.

Conclusione

In sintesi, ​l’ondata di ‍calore che sta colpendo il sud degli Stati Uniti continua a infrangere‍ record,⁢ con temperature ‍che superano i 37.8°C in molte aree. Le misure di prevenzione, come bere molta acqua e limitare il tempo all’aperto, sono ⁢essenziali per evitare malattie correlate al calore.