Le prime tre settimane di luglio 2023 sono state le più calde mai registrate a livello globale. Durante i mesi estivi del 2023, il doppio delle persone in Germania ha sperimentato temperature giornaliere di 35 °C e superiori rispetto alla ⁢media del periodo ⁢1980-1999.‌ Questo è quanto emerge da uno studio⁤ recentemente pubblicato dall’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe ⁤(KIT). Gli studiosi del Centro per la⁤ Gestione dei Disastri e la Riduzione del Rischio Tecnologico (CEDIM) del KIT riferiscono che l’esposizione della popolazione europea al calore è stata massima ⁣in Italia.

Analisi ‍delle temperature estreme del 2023

Ondate di calore nel 2023

Nell’estate⁢ del 2023, diverse ondate di calore di durata e intensità variabili si sono verificate in parte simultaneamente in diverse regioni dell’emisfero ⁢settentrionale. Nel​ loro studio “Untersuchung der globalen Hitzewelle im Jahr ​2023” (analisi ⁢dell’ondata di calore globale‍ nel 2023), i ricercatori del Gruppo di Lavoro per l’Analisi Forense dei Disastri ‌(FDA) del CEDIM del KIT hanno analizzato le temperature record raggiunte e l’esposizione della popolazione al calore.

Temperature record‍ dell’oceano ​nel giugno 2023

In alcune regioni, le temperature record precedenti sono state superate di gran lunga, in altre aree sono ​stati ⁣registrati nuovi record giornalieri o mensili. Nel giugno 2023, ‌la temperatura media globale della superficie oceanica è stata la più alta mai registrata. Per quanto riguarda la superficie terrestre, comprese le ⁤masse continentali, il giugno 2023 è stato il giugno più ⁣caldo dal 1850.

Comprendere⁣ le anomalie di temperatura

Record di calore nel luglio⁤ 2023

Su scala globale, le prime tre settimane di luglio 2023 sono state ⁢il periodo di tre settimane‌ più caldo di sempre. Il record giornaliero, una temperatura superficiale globale di 17,08 gradi Celsius, è stato raggiunto ⁤il⁣ 6 luglio, seguito da vicino dal 5 e 7 luglio con 17,07 gradi Celsius​ ciascuno.

Esposizione della popolazione al calore

I ricercatori hanno anche studiato l’esposizione della popolazione al calore. In Germania, circa sette milioni di‍ persone sono state​ esposte ‍a temperature massime giornaliere ⁣superiori‌ a 25 gradi Celsius. Questi ⁢erano circa il ‍40% in più rispetto al numero medio per ⁣gli anni 1980-1999. Il numero ‍di persone esposte a temperature giornaliere di 35 gradi Celsius e superiori è⁢ raddoppiato a circa ​206.000. Rispetto ai decenni precedenti, l’esposizione al calore durante i mesi estivi è stata molto più alta anche in Italia, Grecia, Spagna, USA, Cina e India.

Record di ⁣calore in Italia

In Europa, l’Italia ha sofferto il calore più grande. Qui, sono state misurate nuove ‌temperature record di oltre 40 gradi Celsius. Mentre solo 4.000 persone al giorno erano state esposte a temperature così alte dal 1980 al 1999, questo numero è aumentato a oltre 127.000 nel 2023. Per contrastare gli impatti negativi dell’esposizione al calore⁢ sulla salute umana, le istituzioni statali hanno adottato piani d’azione e implementato ‌varie strategie di adattamento, tra cui l’installazione di pozzi pubblici e⁤ sistemi di distribuzione d’acqua. In Germania, tali sistemi si ​trovano ​principalmente nelle conurbazioni.

Conclusione

Il 2023 è stato un anno di temperature record, con le prime tre settimane di luglio che‍ hanno​ segnato il periodo di tre settimane più caldo mai registrato a livello globale. L’Italia ha sofferto il calore più grande in Europa, con nuovi record di oltre 40 gradi Celsius. Questo studio sottolinea l’importanza di comprendere e gestire i rischi associati alle ondate di calore in un mondo in rapida evoluzione.