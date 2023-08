Il Ciclone Tropicale “Khanun”

Il 27 luglio 2023, il Ciclone Tropicale “Khanun”‌ si è formato come la settima tempesta nominata della stagione dei tifoni del Pacifico 2023. Il sistema‌ è già responsabile della morte di 6 persone nel sud⁣ del Giappone e a Taiwan. Si prevede che Khanun toccherà terra​ sulla costa meridionale della Corea del Sud intorno alle 00:00 UTC del 10 agosto.

Posizione e intensità del ciclone

Alle 12:00 ‍UTC del 9 agosto, il centro del Ciclone Tropicale ⁤Severo “Khanun”‌ si trovava a 195 km a sud di Sasebo, in Giappone. Il ciclone aveva venti sostenuti massimi di 10 minuti a 100 km/h, con raffiche fino a ⁣150 km/h, mentre i venti sostenuti massimi di 1‍ minuto erano a⁤ 100‌ km/h. La pressione⁣ barometrica centrale minima era di 975 hPa, e il sistema⁤ si ⁣muoveva a‍ nord ⁤a⁣ 15 km/h.

Impatto e vittime

Al 9 agosto, sono state segnalate 6 vittime a Taiwan e Okinawa. L’ordine di evacuazione è ancora attivo per 1.341.506 persone che vivono nel sud‌ del​ Giappone.

Previsioni e risposta di emergenza

Previsioni per la Corea del Sud

Si prevede che il centro del sistema raggiungerà⁣ la costa⁢ meridionale della Corea del Sud intorno alla mezzanotte⁣ UTC del⁣ 10 agosto, con venti massimi di⁢ 85 km/h. Oltre 37.000 persone ​nel‌ paese si rifugiano nei centri di evacuazione a Buan, nel sud-est della Corea del Sud.

Effetti su Giappone e Cina

Piogge intense e venti forti ⁣stanno⁢ colpendo l’isola sud-occidentale del Giappone, Kyushu, mentre il centro di Khanun si muove lentamente verso la Corea del Sud. L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha dichiarato che il tifone a lento movimento potrebbe causare frane, inondazioni e venti forti. Le regioni che vanno dall’ovest all’est dell’Giappone sulla costa del Pacifico sono in linea per ricevere precipitazioni‌ record per agosto, ha ⁢aggiunto la JMA.

Il quartier generale del Controllo delle⁤ Inondazioni e del Soccorso alla Siccità della Cina ⁢ha attivato‌ una risposta di emergenza di livello IV nelle province di Liaoning e Shandong mercoledì, dove si prevedono forti piogge ⁣e venti.

Conclusione

In ‌sintesi, il Ciclone Tropicale​ “Khanun” ha già causato sei morti in‍ Giappone e Taiwan‌ e si sta dirigendo verso la Corea del Sud. Le autorità stanno monitorando attentamente ​la situazione e hanno⁤ attivato misure di emergenza per⁣ proteggere le popolazioni a rischio.