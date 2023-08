Oltre 120 milioni di americani, dal New England al Sud-est, rischiano un pomeriggio e una serata turbolenti‌ a causa dello sviluppo di potenti temporali che attraversano l’est degli Stati Uniti. Questi temporali portano con​ sé il rischio di raffiche di vento distruttive, grandine di grandi⁣ dimensioni e persino alcuni tornado. Il Centro Previsioni FOX afferma che ​un fronte freddo si sta spostando verso est dalla Valle dell’Ohio. Man mano che si forma instabilità lungo il⁤ fronte, ​si crea un ambiente propizio​ per⁤ temporali severi.

Le principali città sotto minaccia di tornado

Il rischio di maltempo il 7 agosto 2023

Il Centro ⁣di Previsione delle Tempeste⁣ (SPC) ha evidenziato un’ampia area‌ nell’Est dove si⁤ prevede lo sviluppo della maggior parte dei temporali più forti. Quasi 50 milioni di persone, dall’area di Philadelphia a sud attraverso Baltimora, ‌Washington, Charlotte, North Carolina e Atlanta, ‌sono a un livello 3 su 5 sulla scala di rischio di ⁢temporali dell’SPC.

La minaccia⁤ dei tornado

“Abbiamo un rischio di tornado”, ⁣ha detto la meteorologa di FOX Weather,⁣ Britta Merwin. “Questo sarà per questo pomeriggio e questa sera in parti del Tennessee, Kentucky, West Virginia, fino a parti della Pennsylvania”. Le principali città​ dell’est degli Stati Uniti saranno a ‍rischio di tornado, tra cui Syracuse, New York, Philadelphia, Baltimora, Washington, e si estenderanno fino a sud come Knoxville e Chattanooga nel⁣ Tennessee. ​”È un‍ rischio minore”, ha continuato Merwin. “Stiamo parlando di uno ⁣su cinque. Ma non si vuole mai dare per scontato. È davvero importante prendere sul serio questa minaccia”.

Altri rischi meteorologici

Grandine e raffiche di vento

Milioni di persone rischiano anche ⁣di vedere ⁤grandine di grandi dimensioni ⁤nelle stesse regioni lunedì, ma il Centro Previsioni ⁢FOX dice che c’è un’altra minaccia – raffiche di vento dannose. ​Le raffiche di vento ​dannose sono previste all’interno dei temporali severi che si sviluppano​ durante la giornata di lunedì. ⁢Tuttavia, i meteorologi⁢ hanno evidenziato un’area nel‌ medio Atlantico, comprese le aree di Baltimora‌ e Washington, con un rischio⁢ significativamente più alto.

Washington vede la minaccia ​più alta di venti in raffica in⁢ 5 anni

Questa minaccia include milioni ⁤di⁢ persone da Harrisburg in Pennsylvania a sud attraverso Hagerstown e Baltimora nel Maryland, Washington, e Hartwood e Charlottesville in Virginia. “Questo è un punto su cui concentrarsi davvero a causa della sua importanza”, ha detto Merwin. “Questo è l’avviso più forte quando ‌si tratta di venti ⁢in lraffica che‍ DC ⁣ha avuto in 5 anni”. I venti‍ potrebbero rafficare oltre 120⁢ km/h lunedì, che è⁣ forte come un uragano di‌ categoria 1. “Quando si ha una‍ raffica di vento di 120 km/h, stiamo parlando di danni significativi⁤ agli alberi ⁢e interruzioni ​di corrente”, ha continuato ⁢Merwin. “Devi essere pronto per questo pomeriggio e questa sera”.