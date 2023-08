Il‍ 13 agosto‍ 2023, la città di Yancheng, nella provincia cinese di Jiangsu,⁤ è stata colpita da un tornado EF-2 ‌accompagnato da una grandinata, causando la ⁣morte di‌ almeno​ due persone e il ferimento di ‍altre 15. ⁣Questo è ‌il ‍primo‍ tornado ‌mortale‍ che ha colpito la Cina e Jiangsu‌ dal 20 luglio 2022.

Dettagli dell’evento

Danni e vittime

Secondo le valutazioni​ preliminari dei danni, almeno 283 abitazioni ‌sono state danneggiate o distrutte. Il ‍tornado ‍ha guadagnato forza immediatamente quando ha colpito ‍case e ⁢fienili, come mostrato in un⁤ video che riprende il processo del tornado che si​ muove nella città.

Video e testimonianze

Eric Wang, un utente ‌di ⁢Twitter, ha⁢ condiviso diversi video ‌che mostrano il ‍tornado che colpisce Yancheng. In uno dei video, si può⁣ vedere un tornado di grandi dimensioni, ‌simile a‌ una ⁢proboscide di elefante,‍ che si muove nelle città causando gravi danni. In un altro video, il tornado è‍ ripreso mentre attraversa un campo, con una rotazione intensa e ‍detriti sparsi.

In sintesi, un⁢ tornado mortale‍ ha colpito la città ⁢di Yancheng, in Cina, causando⁣ gravi danni e perdite di vite umane.