Un violento temporale ha colpito‌ Nicosia, in Sicilia, causando danni significativi alle infrastrutture e⁢ allagamenti in case, negozi e⁤ aziende. Questo evento meteorologico ha registrato la più alta intensità oraria di precipitazioni mai rilevata dalla stazione meteorologica SIAS di Nicosia dal ‍2002, anno in cui è stata installata.

Dettagli del nubifragio

Il temporale​ ha raggiunto il suo picco di intensità​ tra le 14:45 e le 15:45, con un totale di 84,6 millimetri di pioggia caduta in un’ora. Nel corso della giornata, la‍ stazione meteorologica⁢ ha registrato un totale di 107 millimetri di precipitazioni. Questo evento ha‌ causato danni significativi alle infrastrutture locali, rendendo molte strade rurali impraticabili e isolando alcune aree. Sono⁣ stati segnalati danni a proprietà private, terreni, aziende commerciali, artigianali e agricole.

Richiesta dello stato​ di calamità‌ naturale

La ‌giunta comunale di Nicosia ha deliberato la richiesta dello stato di calamità naturale a causa dei danni causati dal temporale. Il sindaco ha⁤ ordinato al responsabile dell’Ufficio tecnico di procedere con urgenza al ripristino dei danni causati alla viabilità dalla forte‌ pioggia.