Introduzione

La Norvegia è stata colpita da⁤ intense piogge​ e forti venti a partire dal 6 ⁣agosto 2023, causando‌ alluvioni diffuse, frane e⁣ un⁣ parziale crollo della diga di Braskereidfoss sul ⁣fiume Glomma. Si ‌ritiene che il paese abbia subito le piogge​ più intense degli⁤ ultimi 25 anni.

Eventi catastrofici e ⁢conseguenze

Evacuazioni e crollo della diga

Nel seguito delle forti ‍piogge ⁣e dei venti ⁣intensi portati da un sistema di bassa pressione chiamato ⁣Hans, la Norvegia centro-meridionale ha assistito‌ a una serie di eventi a ⁢cascata. Oltre 5.000 persone sono ‌state ufficialmente ⁤evacuate dalle loro‌ case, e si ‌ipotizza che molte altre possano essersi⁣ auto-evacuate a causa della minaccia immediata.

La situazione è stata ulteriormente aggravata quando la diga di Braskereidfoss sul fiume ‌Glomma nella contea di Innlandet ha ceduto⁢ parzialmente il 9 agosto. Questo crollo è stato attribuito alla pioggia incessante e ha successivamente causato significative inondazioni nelle regioni a valle.

Interventi delle autorità e danni alla diga

Inizialmente, le autorità hanno⁢ preso in‌ considerazione l’idea di far ​saltare una parte della diga in un tentativo di prevenire che le comunità a valle fossero inondate, ⁢utilizzando‍ un’esplosione controllata e limitata per⁣ rilasciare la​ pressione sulla diga. Tuttavia,⁤ quella​ proposta è stata accantonata dopo che l’acqua ha successivamente rotto la struttura, come ha riferito ai giornalisti il⁢ portavoce della polizia Fredrik Thomson.

I generatori della diga hanno smesso di funzionare mercoledì mattina dopo ‌un⁤ guasto alla rete elettrica, ha dichiarato in una nota l’operatore dell’impianto Hafslund Eco. Secondo i rapporti ufficiali, un​ sistema automatico che avrebbe dovuto aprire le paratoie per ⁤rilasciare l’acqua non ha funzionato. L’acqua in ⁤rapida ascesa è quindi traboccata dalla diga e nella centrale elettrica stessa, causando‍ gravi danni.

Tutte le persone – almeno 1.000 – che vivevano vicino al fiume nella zona sono state evacuate prima che la diga iniziasse a cedere.

Impatto sulle infrastrutture e previsioni meteo

Disagi e⁢ interruzioni ​dei trasporti

Numerosi rapporti indicano che durante l’evento piovoso si sono verificate diverse⁤ frane, interrompendo i ⁤trasporti e la vita quotidiana. Di conseguenza, un gran numero di strade sono state dichiarate⁣ impraticabili e numerosi percorsi ​ferroviari in ampie sezioni della Norvegia meridionale⁤ non sono più operativi.

Previsioni meteo e allerta emergenze

Data la gravità della situazione, il servizio di gestione delle emergenze Copernicus è stato rapidamente attivato l’8 agosto in modalità ⁢di mappatura rapida ⁢(designato EMSR683) con l’obiettivo di fornire una​ valutazione accurata dei danni.

Secondo la Direzione norvegese delle risorse idriche e dell’energia, livelli di alluvione senza precedenti sono stati osservati in ‌più località nel ⁢bacino del Drammensvassdraget, situato a ovest di‍ Oslo.

Erik⁤ Hojgard-Olsen, un meteorologo dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese, ha espresso ad‍ Aftonbladet che gli attuali modelli meteorologici sono insoliti per la stagione. “Sperimentare un‌ sistema di bassa pressione come Hans, che ha costantemente portato forti piogge per giorni consecutivi,⁤ è certamente straordinario, in particolare⁢ per un mese estivo”, ha​ osservato.

Le‌ previsioni meteo per‍ il⁣ futuro immediato contribuiscono anche a queste preoccupazioni. Nel prossimo periodo di 48 ore, i meteorologi prevedono​ che la Norvegia meridionale⁤ riceverà piogge moderate. In aggiunta a ciò, sono ‍stati rilasciati una serie di‌ avvisi meteo, con allerte rosse e arancioni che evidenziano in particolare possibili alluvioni e un ⁤avviso giallo che segnala possibili eventi di frana, tutti concentrati principalmente nelle regioni‌ meridionali del paese.

Conclusione

In‌ sintesi, la Norvegia ha subito gravi danni a ⁣causa di intense⁤ piogge⁤ e forti venti.⁢ Questi eventi hanno causato alluvioni, frane e il crollo parziale di una ‌diga, portando all’evacuazione di migliaia di persone. Le infrastrutture di trasporto sono state gravemente colpite e le previsioni⁤ meteo indicano ulteriori piogge nelle prossime 48 ore.