Il noto Farmers’ Almanac, nella sua previsione annuale per l’inverno, prevede temperature ⁤fresche⁣ e condizioni meteorologiche nevose. Dopo‍ un inverno ⁤mite vissuto⁣ da molti americani all’inizio dell’anno, potrebbero‌ essere lieti di sapere che il Farmers’ Almanac prevede un ritorno a un inverno tradizionale verso la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Il Ritorno del Freddo

Nella⁢ previsione intitolata “Il BRRR ​è Tornato!”, l’annuale previsione‍ invernale del Farmers’ Almanac si aspetta temperature fresche e condizioni meteorologiche nevose⁢ per gli ⁣Stati Uniti continentali.

Previsioni Invernali 2023-2024

Secondo le previsioni del Farmers’ Almanac, si prevede che Dicembre avrà un inizio tempestoso con alcune condizioni di bufera ⁢di neve che⁣ soffieranno neve⁢ in⁣ aree del nord della Nuova Inghilterra, del⁤ nord centrale degli Stati Uniti, insieme a aree settentrionali​ e centrali del New ⁣Mexico, Oklahoma e Arkansas.

Temperature Sotto la Media e Numerose Nevicate

Temperature sotto⁤ la media e numerose nevicate, nevischio, ghiaccio‍ e pioggia sono previsti per gran parte delle aree dei Grandi Laghi e del ⁤Midwest, afferma l’almanacco, insieme ​alla Nuova Inghilterra centrale ⁤e settentrionale, in particolare a Gennaio e Febbraio.

Come Prepararsi per ‌una Tempesta Invernale

Nello stesso periodo, il‍ Farmers’ Almanac prevede che i texani dovranno affrontare un clima⁣ insolitamente freddo con una possibile grande tempesta invernale a⁢ metà Gennaio.

Condizioni Invernali per il Nordovest del Pacifico

Per il Nordovest del Pacifico, l’Almanacco prevede che l’inverno sarà⁤ insolitamente nevoso e umido. Si prevedono condizioni di pioggia e neve in tutto ​il Sudovest.

Condizioni⁢ Invernali per il Sudest e la Florida

Condizioni invernali umide sono previste⁣ anche per il Sudest e⁢ la Florida, che vedranno temperature‍ invernali medie nel complesso. Più a nord, lungo ⁤il corridoio I-95​ tra Washington, D.C. e Boston, l’Almanacco⁤ dei Contadini prevede che l’inverno porterà pioggia, nevischio e tempeste di neve.

Conclusione

In sintesi, le previsioni invernali ⁣del Farmers’ Almanac per il 2023-2024 prevedono un ritorno a un inverno più tradizionale,‌ con temperature fresche e condizioni⁣ meteorologiche nevose in molte parti degli Stati Uniti. ⁢Si prevedono inoltre condizioni invernali‌ umide​ per il Sudest ‍e la Florida, e un inverno insolitamente‍ nevoso e umido per il Nordovest del Pacifico.