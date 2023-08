Una pericolosa e ⁤potenzialmente letale ondata di calore sta attanagliando il centro degli Stati Uniti, ⁣dalle Pianure e dal Midwest fino alla Costa del Golfo e al ⁢Sud-Est. Si prevede⁤ che raggiungerà il suo picco giovedì, con 18 stati⁤ sotto avvisi⁤ di calore eccessivo. Tuttavia,‍ si prevede un sollievo verso la fine della settimana lavorativa e l’inizio del fine settimana.

Avvisi di calore e rischi per la salute

Avvisi di calore in vigore

Giovedì 24 agosto 2023, più di⁤ 105 milioni di persone sono sotto avvisi di calore, e di questi oltre 81 milioni sono sotto ⁤avvisi di calore eccessivo, poiché le ‌temperature massime previste e le temperature “percepite” superano i 38 gradi Celsius.

Rischi per ​la salute

Il calore estremo⁢ e l’umidità aumenteranno notevolmente il potenziale per ⁤malattie⁢ legate al calore come il colpo di calore e l’esaurimento da calore. Si dovrebbero prendere precauzioni,⁣ come bere molti‌ liquidi, rimanere al chiuso in una stanza climatizzata e stare fuori dal sole.

Il Weather Prediction‌ Center (WPC) afferma che il calore opprimente nel Midwest rappresenta⁢ un rischio per la salute maggiore​ del solito a causa dei numerosi giorni consecutivi⁤ di calore estremo, dell’intensità ⁢del calore e della ⁢mancanza di raffreddamento notturno.

“Non sottovalutate ⁢il potenziale per malattie legate al calore”, ha avvertito il WPC. “Trovate un modo per interrompere l’esposizione al calore, raffreddarvi e rimanere⁣ idratati”.

Sollievo in arrivo

Previsioni di temperature in calo

Ci‍ sono cambiamenti all’orizzonte con il FOX ​Forecast⁣ Center che prevede un sollievo⁢ dal calore a partire⁣ dal nord verso il sud ​verso la fine‍ della settimana lavorativa e durante il fine settimana.

Ma prima che⁢ il calore si attenui, sarà brutale. Chicago, ad esempio,⁣ vedrà una ⁣temperatura massima ⁢prevista giovedì vicina ai 38 gradi Celsius. Ma quando‍ una fredda fronte​ attraverserà ⁢l’area, le‍ temperature cadranno. La temperatura massima prevista a Chicago venerdì sarà solo nell’alta ventina, e ⁢poi scenderà ai bassi venti sabato e domenica.

Continua il‍ calore nel sud

Kansas City otterrà infine un ‌po’ di sollievo, ma non prima di altri due ⁣giorni‍ con temperature massime ⁣previste superiori ai 38 gradi Celsius. Entro sabato, la temperatura massima prevista sarà nei bassi venti.

E mentre il nord​ degli Stati Uniti⁤ si raffredderà, il calore estremo persisterà​ lungo la Costa del Golfo e nel Sud-Est. Sono già stati alcuni mesi letali in Louisiana, con le autorità ⁢che confermano almeno 25 morti da luglio. Il⁢ calore persiste, con Baton Rouge che probabilmente rimarrà sopra i​ 38 gradi Celsius durante il fine settimana e⁣ almeno⁤ nella prima parte della prossima settimana.

Conclusione

In ⁢sintesi, una pericolosa ondata di calore sta colpendo il centro degli Stati Uniti, con previsioni⁤ di temperature che superano i 38 gradi Celsius. ‌Questo fenomeno mette‍ a rischio la salute di milioni di ⁤persone, aumentando il potenziale per ​malattie legate al calore. Tuttavia, si ⁤prevede ​un sollievo dal calore verso la fine della settimana, in particolare nelle regioni settentrionali, mentre il calore estremo persisterà nel sud.