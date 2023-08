Previsioni⁤ 2023: aumento dell’attività ⁤dei cicloni tropicali ‍nell’Atlantico

Il ‍Centro di previsione del clima (CPC) della NOAA ha ⁤recentemente aggiornato le sue previsioni per la stagione degli uragani atlantici del 2023, passando da un livello quasi normale‌ di attività ​dei cicloni​ tropicali a un livello superiore alla norma. Questo cambiamento è dovuto alle temperature⁤ record della superficie⁣ del mare⁢ nell’Atlantico, ‌che si prevede compenseranno le condizioni associate ‍all’attuale evento El Niño nel ⁤Pacifico.

L’annuncio ⁣è stato fatto giovedì mattina, e‍ i meteorologi hanno affermato che la probabilità di⁣ una‌ stagione degli uragani sopra la norma ⁣nell’Atlantico è stata aumentata al 60%, ⁢rispetto‍ al 30% previsto a maggio.

Aggiornamento delle previsioni per la stagione​ degli ‍uragani atlantici 2023

Le nuove‌ previsioni prevedono 14-21 tempeste denominate, di ‌cui 6-11 potrebbero diventare uragani. Di questi, 2-5 potrebbero diventare⁤ uragani‍ di grande intensità, con venti⁢ di⁢ almeno‌ 178 km/h.

“I principali fattori climatici che dovrebbero influenzare l’attività degli uragani atlantici del 2023 sono ‍l’attuale El⁢ Niño e la ‍fase calda dell’Oscillazione‌ Multi-Decennale dell’Atlantico, che include temperature record della superficie del mare⁤ atlantico”, ha dichiarato Matthew Rosencrans, il ​principale previsore della stagione degli uragani del⁤ CPC, in un comunicato stampa. ‍”Considerando⁣ questi fattori, l’aggiornamento prevede ⁣più attività, quindi invitiamo tutti a prepararsi ora per la stagione in corso.”

Effetto El Niño sulla stagione‍ degli‍ uragani atlantici

L’El Niño del 2023 si sta ⁢rafforzando ⁣nell’Oceano ​Pacifico, e ​normalmente ciò significa⁣ meno⁢ sistemi tropicali nell’Oceano Atlantico. Tuttavia, ‌i‌ meteorologi sono preoccupati⁣ che quest’anno​ non sia così.

Ci sono già state cinque‍ tempeste denominate nell’Oceano Atlantico, compreso il primo uragano della stagione – Don. ‌L’attività tropicale vista finora questa stagione ‍e le temperature dell’acqua storicamente calde⁢ nell’Oceano Atlantico potrebbero essere indicazioni ​che⁢ la stagione degli uragani atlantici del 2023​ potrebbe essere più intensa della media.

La stagione degli uragani atlantici: picco​ tra agosto⁤ e ottobre

La stagione ⁢degli uragani⁢ atlantici va da giugno a novembre.⁤ Agosto,‌ settembre e ottobre sono considerati i mesi di picco, con oltre l’85% dei sistemi tropicali che si formano durante questo periodo di tre mesi.

Aspettative per ⁣la stagione degli uragani che entra​ in agosto

“Le probabilità di​ una ⁢tempesta tropicale attiva o di un uragano aumentano rapidamente e drammaticamente‌ durante ‍agosto, con la fine‌ della ‌stagione della polvere del Sahara, i‌ venti superiori diventano meno ostili e l’oceano ‍si riscalda”, ⁣ha detto Bryan Norcross, ​specialista degli uragani di FOX Weather.

Frequenza dei‌ cicloni tropicali nell’Oceano Atlantico

A causa delle condizioni più favorevoli, il mese di​ agosto ha prodotto alcuni dei cicloni più storici che abbiano mai attraversato il bacino, tra cui gli‍ uragani‌ Andrew, Katrina, Harvey⁢ e Camille.

Finora, nel 2023, la stagione sta⁣ procedendo più velocemente del normale, con l’uragano Don che ha già attraversato l’Atlantico⁣ settentrionale, quasi tre settimane ‍prima della data media di formazione del primo uragano, l’11 agosto.

Conclusione

In sintesi, le previsioni per la stagione degli uragani atlantici del 2023 indicano un’attività superiore alla ‍norma, a causa delle​ temperature record della superficie del mare e dell’evento El Niño in corso.⁢ Si prevede un aumento dell’attività dei⁢ cicloni tropicali, soprattutto nei mesi ⁣di agosto, settembre e‌ ottobre.‌ Pertanto, è fondamentale prepararsi adeguatamente ‌per affrontare eventuali‍ eventi meteorologici estremi.