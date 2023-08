Le sfide imposte dall’ambiente montano possono essere imprevedibili e, a volte, mortali. L’attuale ondata di caldo in Alta Savoia non fa eccezione, trasformando l’ascensione del Monte Bianco in un’avventura potenzialmente pericolosa. Non solo si riscontra un aumento significativo del rischio di caduta di pietre, ma anche la formazione di crepacci sta mettendo a repentaglio la sicurezza degli alpinisti. Nonostante il suo fascino irresistibile, gli esperti esortano a procedere con prudenza e, se possibile, a riconsiderare i propri piani.

Escalation delle temperature e rischi connessi

L’Alta Savoia sta attualmente affrontando una delle ondate di calore più intense degli ultimi tempi. La prefettura ha registrato temperature record, creando condizioni inusuali sul Monte Bianco. La via normale francese, in particolare lungo il canale del Goûter, è ora un punto critico per la caduta di pietre. Il continuo aumento delle temperature rende questa zona particolarmente vulnerabile.

Appello alla responsabilità degli alpinisti:

L’urgenza della situazione ha spinto le autorità a lanciare un allarme. La prefettura dell’Alta Savoia, consapevole dei pericoli, fa appello al senso di responsabilità degli alpinisti. L’invito è a valutare seriamente l’opportunità di posticipare l’ascesa del Monte Bianco, almeno attraverso la via normale.

Preoccupazioni sulle altre vie

Sebbene la via normale al Monte Bianco sia la più popolare per la sua relativa facilità, le alternative non sono meno preoccupanti. La via dei Trois Mont Blanc, per esempio, è ora più tecnica del solito, in particolare sul Mont Maudit. La presenza di piccozze diventa fondamentale in queste condizioni.

Meteo e prospettive future

Purtroppo, le previsioni meteo non offrono un quadro rassicurante. Secondo Météo France, non si prevede una significativa diminuzione delle temperature almeno fino a Venerdì 25 Agosto. Ciò suggerisce che gli alpinisti dovranno essere particolarmente cauti per tutta la settimana.