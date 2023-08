Il Sud degli Stati Uniti sta ​finalmente avendo ⁤un po’ di⁣ sollievo ⁣dal caldo. Dopo un’estate‍ implacabilmente calda, gli stati meridionali stanno finalmente avendo un po’ di sollievo. Un⁤ accenno di autunno abbassa le temperature negli ultimi ⁤giorni ‍di agosto.

Il caldo record ‍cede il passo

“Questo dovrebbe essere l’ultimo giorno con avvisi di caldo”, ha scritto l’NWS‌ a New Orleans riguardo a lunedì. ‌”Non sarà così caldo con⁤ temperature ‘solo’ tra i 37 e i 38‍ gradi”.

Il fronte freddo si dirige verso il Golfo

E la⁢ Louisiana non è​ l’unica. Un fronte‍ freddo si sta dirigendo verso la costa del Golfo, che porterà ‍temperature più​ stagionali per iniziare la settimana lavorativa.

Il ⁢raffreddamento degli stati‌ meridionali

Lunedì, quasi 17⁢ milioni di persone sentiranno temperature massime di 10 gradi o più sopra la⁢ media. Martedì, ⁤il numero scende ‍a ⁤11 milioni, e giovedì, il numero scende a meno di 1 milione.

Il Midwest ha già sentito‌ l’aria più fresca

Il Midwest ha già sentito‍ l’aria più fresca dietro il fronte durante il ⁢fine settimana. Dopo che Chicago ha ⁣raggiunto i 38‍ gradi giovedì, la prima volta dal 2012, e⁤ ha sentito l’indice di ⁤calore più alto mai registrato di 49 gradi, le massime del fine ⁣settimana sono tornate⁣ a‌ metà degli anni ’20.

Il Sud e la ​Costa del ⁢Golfo continuano a soffrire il​ caldo

Ma⁢ il Sud e la Costa​ del Golfo continuano‍ a soffrire ⁢il ⁣caldo. L’ufficio NWS‌ di Atlanta ha ​persino avuto un ⁣po’ di⁢ divertimento con il calore eccessivo. ‌Hanno attaccato dei ‍pastelli a del cartone⁤ per vedere se si sarebbero sciolti. E sì, lo⁣ hanno ⁤fatto.

Le temperature iniziano a scendere ​lunedì

Da ​lunedì, Houston scenderà ​finalmente sotto i 38 gradi. Jacksonville, in Florida, non uscirà dagli anni ’30 a ‌metà settimana. Tuttavia, queste‍ città flirteranno⁣ con record di caldo lunedì, ‌insieme a Orlando, New Orleans e Mobile in Alabama.

Conclusione

In sintesi, dopo un’estate di caldo record, il Sud degli ⁣Stati ‌Uniti sta ‍finalmente avendo un po’ di sollievo. Un fronte freddo si sta‌ dirigendo verso la costa del Golfo, portando temperature ⁣più stagionali. Tuttavia, il ⁤caldo eccessivo continuerà a essere un problema in alcune aree, con avvisi ​di calore ancora in vigore in molte città.