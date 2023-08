Sin dalle 15:00 di ieri, il meteo ha gettato un’ombra sulla città di Milano. Oggi, 4 agosto, il rischio temporali ha spinto l’allerta meteo al livello arancione. Un’area di instabilità meteorologica si estende fino alla metropoli lombarda. La Regione Lombardia, tramite il suo Centro di monitoraggio rischi, ha emesso un’allerta meteo gialla, indicativa di un rischio ordinario, a partire dal pomeriggio del 3 agosto, che è poi passata a livello arancione, segnalante un rischio moderato, nelle prime ore del mattino di oggi, 4 agosto.

A seguito del violento temporale che ha recentemente scosso la città, l’Amministrazione Comunale di Milano ha disposto la chiusura e l’interdizione all’accesso di tutti i parchi recintati. Durante i periodi di allerta meteo, come quello attuale, si applica anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte. Date le condizioni meteorologiche avverse, si raccomanda di evitare aree con cantieri, dehors e tende, invitando i proprietari a mettere in sicurezza tali strutture. Si sottolinea l’importanza di assicurare oggetti e vasi sui balconi, così come qualsiasi manufatto che possa essere mosso dal vento.

Dopo il nubifragio che ha colpito Milano il 25 luglio e in risposta all’allerta meteo arancione per rischio di intensi temporali emessa oggi dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per il 4 agosto 2023, il Comune di Milano – al fine di prevenire possibili pericoli per l’incolumità pubblica – ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, con conseguente sospensione di tutti i servizi e le attività cimiteriali, e la sospensione delle attività nei mercati settimanali all’aperto di via Canaletto, via Crema, via Pagano e via Pistoia, situati in aree con presenza di alberi e piante. L’ordinanza rimarrà in vigore per l’intera giornata di domani, 4 agosto.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile rimarrà attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi.