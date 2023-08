Un sensibile peggioramento delle condizioni meteo è previsto in Valle d’Aosta, a causa del transito di una perturbazione che porterà precipitazioni localmente intense, soprattutto sui rilievi, accompagnate da neve. Il maltempo dovrebbe attenuarsi nella serata di venerdì, lasciando posto a un fine settimana prevalentemente soleggiato.

Prevista Instabilità (03 agosto 2023)

Si prevede un incremento dell’instabilità atmosferica a causa dell’avvicinamento di un’area ciclonica. Il transito di masse d’aria calda manterrà l’isoterma 0°C molto elevata, portando a possibili criticità sui ghiacciai. Saranno in arrivo temporali dal settore occidentale della Valle d’Aosta, preludio di un sensibile peggioramento delle condizioni meteo.

Peggioramento e Neve sui Rilievi (04 agosto 2023)

Una profonda area ciclonica dovrebbe arrivare da ovest, determinando un netto peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono precipitazioni e temporali in varie aree della regione, con particolare intensità sui rilievi. Le cadute di neve dovrebbero essere oltre i 2.500 metri di quota, non escludendo la possibilità di nubifragi.

Miglioramento Progressivo (05 agosto 2023)

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente, dopo la fase più intensa di maltempo verificatasi durante la giornata di venerdì e parte della notte.

Ritorno del Bel Tempo (06 agosto 2023)

Per domenica si prevedono condizioni di bel tempo con qualche cenno di instabilità atmosferica. In conclusione, dopo l’intensa fase di maltempo, il meteo in Valle d’Aosta dovrebbe tornare a condizioni estive.