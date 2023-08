L’uragano Hilary, attualmente classificato in categoria 1, si sta avvicinando rapidamente alla California del Sud, portando con sé un’ondata di condizioni meteorologiche potenzialmente devastanti. Mentre gli abitanti si preparano e le autorità locali rilasciano avvisi e raccomandazioni, l’uragano sta minacciando di scatenare alluvioni, venti potenti e forti piogge. Attualmente, i venti devastanti stanno interessando l’Isola di Guadalupe, le coste della Bassa California, con mare in tempesta nell’ampio Golfo, dove il vento ha raffiche superiori ai 150 km orari.

Impatti attesi e preparazione

L’uragano Hilary si prevede che colpisca la California del Sud domenica (ora locale) come una rara tempesta tropicale, scatenando alluvioni, venti violenti e piogge torrenziali mentre i residenti evacuano e le autorità chiudono parchi e spiagge. I soccorritori sono già in allerta per possibili salvataggi in acqua.

Il centro nazionale degli uragani ha rilevato che Hilary sta avanzando con venti massimi di 140 km orari all’ora e si sposta verso nord-nordovest a una velocità di 30 lm/h. Benché si preveda che l’uragano si indebolisca a tempesta tropicale prima di raggiungere gli Stati Uniti, si attendono ancora gravi inondazioni nella zona Sudovest.

Misure precauzionali e risposte delle autorità

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha proclamato lo stato di emergenza per una vasta area della California del Sud. Questo provvedimento mira a sostenere le azioni di risposta e di recupero alla tempesta. Inoltre, è in vigore un avviso di uragano in Messico lungo una fascia di circa 450 km della penisola della Baja California (gli ultimi rilevamenti indicano che è in atto una situaziuone di vento da uragano).

In anticipo rispetto all’arrivo dell’uragano, gli elicotteri dello sceriffo della contea di Los Angeles hanno sorvolato alcune aree fluviali sabato pomeriggio, avvertendo le persone senzatetto in inglese e spagnolo riguardo l’arrivo del maltempo. L’obiettivo è far evacuare la popolazione a rischio, e dopo la disgrazia avvenuta alle Hawaii, le allerte meteo sono divenute più incisive.

Impatti sulle infrastrutture e servizi

Con l’avvicinarsi di Hilary, ci sono preoccupazioni crescenti riguardo ai potenziali danni alle infrastrutture, tra cui interruzioni di corrente. La Southern California Edison, una delle principali società elettriche della regione, ha avvertito i residenti di prepararsi a possibili black out. Anche la programmazione di eventi come partite di baseball e concerti ha subito modifiche.

Zone a rischio e preoccupazioni ambientali

In particolare, le aree della California che non sono abituate a ricevere molte precipitazioni potrebbero improvvisamente essere sommerse da piogge torrenziali. Inoltre, le zone che sono state recentemente colpite da incendi sono particolarmente a rischio di alluvioni e flussi di detriti.

L’uragano Hilary rappresenta una seria minaccia per la California e il Messico. Con i preparativi in corso e la risposta delle autorità, si spera che le comunità possano affrontare e superare questo evento meteorologico estremo con la minima perdita possibile.