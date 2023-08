La Toscana si prepara per un peggioramento delle condizioni meteo previsto per venerdì, a causa del transito di una perturbazione temporalesca. Le attuali previsioni indicano la persistenza del flusso meridionale per l’intera giornata del 3 agosto 2023, tuttavia, è previsto un incremento di nuvolosità verso sera. Possibili accumuli nuvolosi potrebbero interessare la Versilia, portando con sé alcune precipitazioni che si estenderanno alle province di Pisa e Pistoia. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa sul centro-nord della Toscana.

Validità 03 agosto 2023

Il flusso meridionale persiste per tutta la giornata, con un aumento delle nubi previsto verso sera. Eventuali addensamenti nuvolosi in Versilia potrebbero portare qualche pioggia estendendosi alle province di Pisa e Pistoia. Le nubi aumentano sul centro-nord della Toscana.

Validità 04 agosto 2023

Le correnti africane si attenuano con una tendenza al peggioramento del meteo. Previsti temporali sparsi, con la possibilità di qualche fenomeno intenso. Non si può escludere l’eventualità di sporadiche grandinate.

Validità 05 agosto 2023

La regione continuerà a sperimentare instabilità atmosferica a causa del transito del ciclone, tuttavia, si prevede un sensibile miglioramento delle condizioni meteo.

Validità 06 agosto 2023

La pressione atmosferica è in aumento, con una prevista risalita della temperatura dopo il forte calo del giorno precedente.

La Toscana, come molte altre regioni italiane, è soggetta a condizioni meteo mutevoli. Mantenendosi informati e preparati, si possono minimizzare i potenziali disagi causati da tali cambiamenti nel meteo.