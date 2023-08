Il bilancio delle vittime in Telangana a causa delle piogge estreme di questa ⁣settimana è salito a 23, con il ⁣recupero di altri 14 corpi venerdì 28 luglio 2023, dalle​ acque alluvionali nel distretto di Mulugu. Questo distretto ha‌ registrato la pioggia più intensa in 24 ore in India durante la stagione dei monsoni di quest’anno, superando persino il record di precipitazioni a Chityal nel distretto⁢ di Bhupalapally all’inizio della settimana. Record di pioggia in ⁤24 ore Nelle 24 ore fino alle 07:00 ​LT‌ del 27 luglio, una pioggia record di 616,5 mm‌ ha colpito Chityal nel distretto di Bhupalapally, Telangana, causando gravi inondazioni nelle aree più⁤ basse. Il record è stato superato nelle 24 ore fino alle 08:30 LT del 28 luglio, quando il distretto‌ di Mulugu in Telangana ha‍ ricevuto una quantità‍ ancora maggiore di pioggia, 649,8 mm. Il dato⁢ è stato‌ annunciato dal Dipartimento Meteorologico dell’India (IMD), segnando la prima volta‍ che un valore così estremo è stato osservato in questa stagione. Prima di ⁢questo, Gir Somnath nel Gujarat‌ (540 mm) ⁤e Matharan (400 mm) nel Maharashtra, ⁤entrambi la⁣ settimana scorsa, avevano‌ registrato massimi in ⁣un solo giorno. Conseguenze delle piogge ​estreme A seguito di queste piogge estreme ⁤e delle inondazioni che ne sono ⁢seguite, almeno 23 ⁢persone hanno perso la vita. 8 morti sono avvenute nel⁤ villaggio ‍di Kondai nel distretto di Mulugu, che è stato completamente inondato‍ giovedì. Le vittime sono state travolte ⁤dal​ torrente in piena Jampanna Vagu, e ⁣i ⁣loro corpi sono stati recuperati il giorno successivo. Secondo fonti governative, il ⁣bilancio delle vittime potrebbe aumentare ‍ulteriormente man mano che le acque​ dell’alluvione si ritirano e vengono trovati ​altri corpi. La situazione ha richiesto un’azione immediata da⁤ parte del Segretario Capo del Telangana, Santhi Kumari, ⁢che ha ⁤avvertito i collezionisti di distretto, i commissari di polizia e i sovrintendenti‍ di polizia⁣ in tutto lo stato della previsione di altre‍ 48 ore di forti piogge. Ha sottolineato la necessità ⁣di vigilanza e di attuare misure‍ preventive,‍ poiché⁣ tutti i corsi‌ d’acqua, i​ tributari, ‌i serbatoi di⁣ irrigazione minori e i fiumi avevano raggiunto i ​loro livelli‍ massimi. Le‍ misure di soccorso Evacuazione e assistenza In risposta alle ‍inondazioni, gli ufficiali di distretto ‌sono⁣ stati incaricati di ⁢evacuare le persone dalle aree sommerse e di fornire rifugio e cibo durante le​ emergenze. Sono state imposte restrizioni ‍al ‌movimento pubblico vicino alle cascate non protette ‌e alle strade interessate,​ che hanno subito danni a ​causa delle ‍piogge. Il ​governo ‌dello stato ha anche chiesto l’assistenza della Forza Nazionale di Risposta ai ‌Disastri (NDRF) per fornire soccorso a ​coloro‍ che sono rimasti bloccati. Chiusura delle strade e ‍allerta inondazioni L’esondazione del fiume Godavari vicino a Bhadrachalam⁢ ha portato alla chiusura della strada Palvancha-Bhadrachalam a⁤ causa dell’inondazione al ponte di ‍Nagaram.⁢ Questo è stato causato da forti piogge nelle ⁢aree di raccolta e dai flussi provenienti dagli stati superiori del bacino, che hanno portato il fiume a raggiungere un livello critico di 15,24 m. Nel frattempo, la Commissione​ Centrale⁤ dell’Acqua (CWC) ha ​emesso allarmi di inondazione a Bhadrachalam e il primo ⁤avviso a Dowleswaram in Andhra Pradesh. Operazioni di ⁢soccorso In un’altra operazione di soccorso, 80 turisti bloccati alle cascate ⁢di Muthyaladhara nella giungla di Venkatapuram⁣ mandal sono stati salvati con‌ successo dalle autorità del⁢ distretto di Mulugu con l’aiuto delle squadre di soccorso. Nel villaggio di Kondai, i sopravvissuti che hanno trovato un luogo⁤ elevato per rifugiarsi sono stati riforniti di provviste di emergenza dagli elicotteri dell’Aeronautica Militare Indiana. Successivamente, le squadre del‍ NDRF‍ li ‍hanno trasferiti nei​ centri di riabilitazione allestiti nella sede ⁢del mandal di Eturnagaram.

In conclusione, le piogge estreme in Telangana hanno causato gravi inondazioni ‌e un alto numero di vittime. Le autorità locali e nazionali​ hanno ​intrapreso azioni immediate per ⁤soccorrere le persone colpite e prevenire ulteriori danni. Tuttavia, la situazione rimane critica⁣ e richiede ulteriori sforzi per garantire la sicurezza e il benessere ⁤delle persone colpite.