Esiste​ un consenso generale tra⁤ i ⁣modelli di previsione computerizzati più affidabili che un ampio disturbo disorganizzato ​sull’America Centrale si sposterà a nord nel Mar dei⁣ Caraibi occidentale nel corso del⁢ fine settimana e⁢ poi nel Golfo del ‌Messico. Le domande sono: quando ⁤i venti superiori permetteranno ‍di consolidarsi in una⁣ circolazione ⁤organizzata ‍e quanto sarà forte il ​sistema ⁣quando raggiungerà la costa del Golfo della ‍Florida? Più presto potrà ‍organizzarsi, più forte‌ potrebbe diventare sulle acque​ calde⁣ del Golfo.

Il National⁤ Hurricane Center prevede lo sviluppo

Il ⁤National ‍Hurricane Center ⁢afferma che è⁣ probabile che si sviluppi. Ma queste NON sono le probabilità di⁣ sviluppo⁢ di una‍ tempesta pericolosa nel⁤ Golfo, ma⁢ solo di una depressione tropicale, che rappresenta un ostacolo minimo.

Il modello ⁢atmosferico su⁣ gran⁣ parte del Golfo ⁢dovrebbe essere ​ostile allo⁢ sviluppo. La​ posizione⁤ dei venti superiori⁤ ostili quando ⁤il sistema si⁤ sposta a nord determinerà se può svilupparsi una tempesta tropicale o un uragano‍ organizzato, o se il⁢ sistema è più un’ondata ​di​ umidità.⁤ Le ⁤ultime previsioni mostrano sempre più ⁤il sistema ‌che si organizza, ma ​in misura variabile.

Modelli di previsione‌ computerizzati

I modelli di previsione computerizzati che prevedono una‌ tempesta⁤ organizzata prevedono‍ che una fascia ​di ⁢atmosfera favorevole si instaurerà al largo della costa della Florida. Ciò darebbe al sistema ⁣un’opportunità di intensificarsi prima di⁤ toccare terra da qualche parte ⁢sulla costa occidentale. Altri modelli ⁣mostrano il percorso a nord coperto⁣ da venti superiori che sono almeno in ‌parte ⁣ostili allo sviluppo. Quindi l’organizzazione e l’intensificazione sarebbero più lente.

Sfide di previsione e ⁣comunicazione

Questa situazione ‍è piena di sfide di previsione e comunicazione. Il modello​ atmosferico sarà uno che permette ai sistemi di intensificarsi molto rapidamente se i venti superiori⁤ ostili rimangono appena lontani dalla circolazione. Inoltre, la traccia sarebbe più o meno​ parallela alla costa della Florida, quindi una ⁢leggera differenza ‌nell’angolo‌ della traccia cambierà dove il centro della tempesta tocca terra di una ⁢distanza significativa.

Al momento, la maggior parte delle ‍previsioni ​computerizzate mostra il centro del sistema che tocca ⁢terra nella metà settentrionale della‍ costa occidentale della Florida. Ma anche⁢ se ciò accadesse, gli effetti si estenderebbero ben ⁢a sud.

Il nome della tempesta

Non​ sappiamo⁣ ancora quale​ nome potrebbe ricevere. I prossimi⁢ due nomi sulla lista​ sono Idalia e Jose. C’è la‍ possibilità che⁣ il sistema nell’Atlantico orientale possa precedere questo, supponendo che entrambi ricevano ​un‌ nome.

Indipendentemente​ dal fatto che il sistema ⁤si sviluppi o meno, l’attuale programma⁤ mostra il sistema nelle vicinanze della costa occidentale della Florida martedì​ o mercoledì. Più a nord ⁤si sposta sulle⁢ calde acque del Golfo, più forte potrebbe diventare, e più tempo ci ‍vorrà per raggiungere la ​costa.

Ovviamente, tutti vogliono sapere cosa⁣ succederà. Ma​ c’è solo un consenso marginale nelle​ previsioni computerizzate su cui ci affidiamo. Per ora, dobbiamo considerare ⁤la possibilità ‍di⁢ una tempesta significativa,‌ forse un uragano, ​che tocca terra sulla costa ‌occidentale della Florida come una possibilità‍ per cui‍ dobbiamo essere‌ pronti… in attesa di ulteriori informazioni.

Un sistema ⁤che porta pioggia pesante, venti rafficati e un certo livello di ondata di tempesta lungo ​un tratto della costa occidentale della Florida sembra probabile. Al‌ di ⁢là‍ di ⁣questo, non c’è nulla di definitivo da dire.

Nel corso del fine settimana, vedremo cosa si organizza, o non si organizza. ​Le ⁢previsioni per i⁣ sistemi non sviluppati ⁤sono sempre incerte e soggette a cambiamenti, quindi nessuno‌ dovrebbe leggere più di quanto la ⁢scienza​ può fornire in una singola ⁣proiezione. Quando e⁢ se il sistema si ⁢organizza,​ possiamo​ avere più fiducia.‌ Rimanete sintonizzati e informati.

La tempesta⁣ tropicale Franklin nell’Atlantico

Nell’Atlantico, la tempesta tropicale Franklin è ancora prevista per intensificarsi. Si⁤ prevede che‍ diventerà ‍un uragano ​nel corso del fine⁣ settimana. Sembra probabile che si muoverà tra Bermuda e la costa orientale degli Stati​ Uniti. Fate attenzione alle spiagge. Sono ⁢probabili onde molto grandi e‌ correnti di risacca. A Bermuda, sapranno che una​ tempesta sta passando, ma ⁣non dovrebbe essere un grosso‍ problema.

I due⁣ sistemi⁤ nell’Atlantico orientale stanno ancora cercando di⁢ organizzarsi. Qualunque cosa ‌accada, si⁤ dirigeranno nell’oceano aperto e non rappresentano una minaccia.