Meteo Milano: anche oggi, 24 agosto 2023, si registrano temperature tra i 39 e 40 °C. Negli annali meteorologici di Milano, consultabili per oltre due secoli e mezzo, non si è mai registrata una temperatura così elevata alla fine di agosto. Inoltre, l’attuale ondata di calore persiste da giorni, mostrando valori estremamente alti anche nelle ore notturne. L’isola di calore urbana contribuisce a mantenere umidità e temperature elevate durante la notte, con la colonnina di mercurio che raramente scende al di sotto dei 30 °C come valore minimo.

Stiamo vivendo una situazione paradossale e gravemente preoccupante dal punto di vista ambientale, che sta danneggiando la vegetazione della città. E non è solo Milano a soffrire queste temperature torride; l’intera regione della Lombardia, i ghiacciai e la natura in generale sono messi a dura prova da un clima che diventa eccessivamente caldo in maniera improvvisa e che, purtroppo, si manifesta con regolarità ogni anno.

Ogni anno speriamo in condizioni climatiche meno estreme, ma le ondate di caldo si stanno rivelando sempre più lunghe, persistenti e dannose.

Stiamo ora assistendo a un cambiamento delle condizioni atmosferiche previsto per il fine settimana, con l’arrivo di temporali molto intensi. Purtroppo, c’è il rischio di assistere nuovamente alla formazione di supercelle, con raffiche di vento potenti come un uragano, sia a Milano sia nei comuni limitrofi, accompagnate da grandinate con chicchi di notevoli dimensioni. Dopo i danni causati dalle alte temperature e dalla tempesta tra il 21 e il 24-25 luglio, potremmo essere di fronte a ulteriori problematiche, sebbene si spera che settembre porti condizioni migliori. Tuttavia, aspettarsi temperature nella media per il mese successivo sembra un’illusione.

Infatti, le previsioni climatiche indicano che il prossimo mese avrà temperature superiori alla media, sebbene ci si aspetti più pioggia. Questo potrebbe contribuire a ripristinare l’umidità nel suolo e a ridurre i danni negli ecosistemi naturali. Anche gli animali in cattività soffrono enormemente. Questo tipo di calore, come abbiamo sottolineato, è anomalo. Non dovremmo definirlo semplicemente “caldo estivo”. A Milano, in questo periodo dell’anno, le temperature dovrebbero idealmente essere al di sotto dei 30 °C, e certamente non raggiungere i 40° con indici di calore ancora più elevati.