Le centraline meteo dell’ARPA Lombardia hanno registrato temperature particolarmente elevate nel periodo successivo a Ferragosto. In via Zavattari si sono toccati i 40°C. A Lambrate, il termometro ha segnato 39°C. Sorprendentemente, l’isola di calore urbano si dimostra resistente alla calura intensa. Nonostante una credenza comune, gli edifici in città offrono una certa protezione dal calore eccessivo diurno, rendendo le zone urbane meno calde rispetto alle campagne circostanti, come evidenziato da numerosi studi.

Nella giornata di ieri, la stazione meteo tra Monza e Lissone ha registrato 39°C. Oggi spetta a Como in via Gallia. È interessante notare che molte stazioni meteo dell’ARPA stanno segnalando temperature intorno ai 39°C. Oggi, a Rivolta d’Adda, presso l’Istituto Spallanzani, si sono raggiunti i 40°C, così come a Pieve San Giacomo. L’Istituto Pastori di Brescia ha invece registrato 39°C.

È importante sottolineare che, in questi giorni, la temperatura massima in Lombardia viene raggiunta intorno alle 18:00. Di conseguenza, è possibile che vengano registrate altre punte di 40°C. Manterremo i lettori aggiornati nel prossimo articolo.