Meteo Milano 17 agosto 2023: Milano e ampie zone della Lombardia sono sotto allerta gialla a causa dei temporali previsti. La temperatura massima prevista è di 36 gradi, una cifra che la città di Milano ha già registrato oggi. Durante la notte, il termometro non dovrebbe scendere al di sotto dei 26°C. Da un po’ di tempo, Milano sta sperimentando un periodo di clima simile a quello delle zone tropicali.

Per quanto riguarda la seconda parte della giornata di oggi, 16 agosto, si prevede un clima instabile nel pomeriggio, in particolare nelle aree settentrionali. Sono attesi rovesci sparsi o temporali, che si concentreranno tra il pomeriggio e la sera nelle aree pedemontane. Ci sono anche possibilità di temporali localizzati sull’Appennino e sulle pianure occidentali. Questi fenomeni meteorologici dovrebbero attenuarsi e concludersi entro la fine della serata. Tuttavia, anche se la probabilità è bassa, non si esclude la persistenza di qualche fenomeno convettivo nelle aree occidentali fino alle prime ore del 17 agosto. In generale, la probabilità di temporali di forte intensità è bassa, ma non è da escludere la possibilità di temporali lenti che portano a precipitazioni localizzate che possono raggiungere i 30 mm/h.

Per il 17 agosto, si prevede la possibilità di rovesci o temporali, specialmente sui rilievi settentrionali e occidentali, già nella tarda mattinata. Nel pomeriggio, si aspetta un aumento della probabilità di fenomeni convettivi, che potrebbero essere anche intensi e strutturati, con forti raffiche di vento e possibilità di grandinate. Questi temporali dovrebbero concentrarsi principalmente nelle aree prealpine occidentali e centrali, muovendosi da Ovest verso Sud-Est. Si prevede anche un aumento dell’instabilità sull’Appennino e sulle pianure occidentali e centrali, con la possibilità di fenomeni meteorologici intensi, mentre nelle pianure orientali la probabilità di tali eventi è meno alta. Si prevede una maggiore probabilità di temporali intensi nelle pianure occidentali nel pomeriggio, anche se non si escludono rovesci o temporali già durante la mattinata. Si prevede che questi fenomeni diminuiscano e si concludano entro la fine della serata.

Il Centro Funzionale esaminerà domani mattina, 17 agosto, i nuovi dati meteorologici per decidere se aggiornare o meno i codici di allerta per la seconda metà della giornata.