Mentre la tempesta Hilary raggiunge la California meridionale, gli esperti la seguono da vicino, monitorando le sue condizioni e l’impatto previsto. Nonostante la tempesta si sia indebolita, passando dalla categoria di uragano a quella di tempesta tropicale, le minacce legate alle piogge abbondanti e alle possibili inondazioni restano un’importante preoccupazione.

La classificazione e i pericoli della tempesta

Hilary è stata ufficialmente retrocessa da uragano a tempesta tropicale. Tuttavia, ciò non significa che le sue minacce siano diminuite. La classificazione degli uragani e delle tempeste tropicali si basa sulla velocità del vento, e mentre la tempesta può presentare venti più deboli, la principale minaccia da Hilary è rappresentata dalla pioggia, non dal vento.

Effetti in tempo reale

Il centro di Hilary si trova vicino alla penisola di Baja, in Messico, ma la sua umidità sta già contribuendo alle precipitazioni in un’ampia zona dell’ovest. Le rilevazioni radar e le osservazioni meteorologiche segnalano piogge dalla California meridionale al Montana sud-occidentale. Chris Dolce, meteorologo di Weather.com, ha avvertito che il peggio delle inondazioni dovute alle piogge di Hilary è atteso per la giornata di oggi e l’inizio di lunedì.

Rischi durante la notte

Domenica (ora locale) Davis, meteorologa di Weather.com, ha sottolineato la particolare pericolosità delle inondazioni durante la notte per gli abitanti della California meridionale. Di notte, infatti, la visibilità si riduce e le inondazioni possono diventare ancora più pericolose. Rammentiamo che l’evento atmosferico non ha dei precedenti. Ci saranno piogge torrenziali sino alla grande area metropolitana di Los Angeles.

Impatto sulla produzione agricola

La Valle di San Joaquin in California è una delle principali aree agricole degli Stati Uniti. Durante questo periodo cruciale di raccolta, si prevede una notevole quantità di pioggia, che potrebbe avere un impatto significativo su diversi prodotti, tra cui uva, mandorle, spinaci e pomodori. Alcune coltivazioni, come quella del pistacchio e del mais, stanno anche subendo danni a causa delle piogge.

Misure di sicurezza

Con l’avvicinarsi di Hilary, è fondamentale che i residenti della California meridionale adottino tutte le precauzioni necessarie. Le autorità hanno fornito una lista di cose da fare nelle ore precedenti l’arrivo del peggio della tempesta.

Incidenti correlati

Una triste notizia arriva dalla penisola di Baja California, in Messico, dove una persona è annegata quando un torrente in piena ha trascinato via un veicolo. Non è chiaro se la morte sia stata causata direttamente dall’uragano, ma i fiumi della zona sono notevolmente ingrossati a causa delle piogge portate da Hilary.

Gli effetti di Hilary sono e saranno sentiti non solo lungo la costa della California meridionale, ma anche nelle sue regioni interne e agricole. È fondamentale tenere d’occhio le previsioni e seguire le istruzioni fornite dalle autorità.