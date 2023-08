Venerdì in Lombardia è atteso un eccezionale peggioramento del meteo. Temporali di forte intensità, cadute di grandine di dimensioni medie e forti raffiche di vento potrebbero caratterizzare la giornata. Tuttavia, il weekend dovrebbe portare un sensibile miglioramento, con un ritorno a condizioni atmosferiche estive.

Previsione dell’Instabilità (03 agosto 2023)

Si prevede un generale incremento dell’instabilità atmosferica in Lombardia a causa dell’avvicinamento di un’area ciclonica. I temporali isolati saranno più probabili soprattutto nel centro-nord della regione. Tutto questo prelude a un sensibile peggioramento del meteo previsto per venerdì 4 agosto.

Burrasca e Grandine (04 agosto 2023)

Una profonda area ciclonica dovrebbe arrivare da ovest, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono forti temporali su molte aree, con rischio di nubifragi e raffiche di vento particolarmente intense. La grandine potrebbe cadere nuovamente in alcune località, con chicchi che potrebbero superare i 5 centimetri di diametro. Si prevede una sensibile diminuzione della temperatura, soprattutto nei valori massimi.

Miglioramento Progressivo (05 agosto 2023)

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare gradualmente dopo l’intensa fase di maltempo verificatasi durante la giornata di venerdì e parte della notte.

Ritorno del Bel Tempo (06 agosto 2023)

Per domenica si prevedono condizioni di bel tempo con qualche cenno di instabilità atmosferica. In conclusione, il meteo in Lombardia dovrebbe tornare a condizioni estive dopo l’intenso periodo di maltempo.