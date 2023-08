L’ARPA Lombardia ha confermato che il 23 agosto 2023 è stata la giornata più calda mai registrata a Milano. Dopo un’analisi dettagliata dei dati rilevati nella città, è emerso che le centraline dell’ente regionale hanno registrato temperature comprese tra 38 °C e 40 °C. È da sottolineare in particolare la temperatura minima, che in alcune stazioni non è scesa al di sotto dei 29 °C. Si prevede che i dati del 24 agosto potrebbero mostrare una temperatura media ancora più alta, superando probabilmente tutti i record storici.

Milano, come l’intera Valle Padana occidentale, sta affrontando anche un’elevata umidità. La situazione rimane critica, ma i picchi di calore si stanno registrando principalmente nella parte orientale, mentre a Milano e nella parte occidentale della regione si sta registrando un leggero calo delle temperature. Questo potrebbe essere il preludio a un cambiamento climatico che potrebbe manifestarsi sabato con temporali a supercella.

Questa intensa ondata di caldo, iniziata intorno a Ferragosto, ha raggiunto il suo picco nelle ultime ore, con temperature comprese tra 35 e 39 gradi in pianura e sull’Appennino, raggiungendo in alcuni casi anche i 40 gradi. Un dato di 42 °C nella bassa Padana, apparso due giorni fa su una mappa della Lombardia, non è stato confermato dall’ente regionale.

L’ARPA Lombardia ha rilasciato un bollettino in cui afferma che il 23 agosto verrà ricordato come il giorno più caldo nella storia di Milano degli ultimi 260 anni. Nei prossimi giorni, il caldo sarà seguito da forti temporali e un netto calo delle temperature, che potrebbero ridursi di 10-15 gradi.

Il 23 agosto segnerà una tappa nella storia metereologica di Milano, almeno dalla data in cui la stazione di Milano Brera ha iniziato a registrare i dati, nel 1763. Con una temperatura media di 33 gradi, il 23 agosto ha superato il precedente record di 32,8 gradi del 11 agosto 2003. Il 24 agosto ha stabilito un nuovo record per la temperatura minima più alta, 28,9 gradi, mentre la massima ha toccato i 37,8 gradi, senza superare il record del 2003 di 38,3 °C. In generale, il 23 e il 24 agosto sono stati i giorni più caldi dell’estate in tutta la Lombardia, con temperature di 39 gradi a Cremona e Pavia, 38 a Mantova, Como e Brescia, 37 a Bergamo e Sondrio, 36 a Lecco e 35 a Varese. In alcuni luoghi, come Canevino, Ponte Nizza e Pieve San Giacomo, le temperature hanno superato i 40 gradi. Anche in montagna le temperature sono state eccezionalmente alte: dai 19 agosto, le temperature hanno superato i 20 gradi a 2.200 metri e raggiunto fino a 16 gradi a 3.000 metri. A Bormio, a 1.200 metri, le temperature hanno sfiorato i 33 gradi, e a Santa Caterina Valfurva, a 1.700 metri, hanno raggiunto i 27 gradi.