Le previsioni meteo per la Lombardia e Milano indicano l’arrivo di intensi temporali. Il rischio di formazione di supercelle, la caduta di grandine e l’occorrenza di downburst sono tutti potenziali fenomeni atmosferici che si prevede per la giornata di venerdì. Tuttavia, si prospetta un notevole miglioramento durante il weekend, con un ritorno a condizioni climatiche tipiche dell’estate.

Questo giovedì 3 agosto, è atteso un incremento dell’instabilità atmosferica in Lombardia, dovuto all’avvicinamento di un’area ciclonica. Si prevedono temporali isolati, soprattutto nelle aree centrali e settentrionali della regione. Anche la Brianza e Milano potrebbero essere colpite. Questi fenomeni anticipano un marcato deterioramento delle condizioni meteorologiche atteso per venerdì 4 agosto.

Venerdì è previsto un tempo turbolento, con il rischio di temporali, raffiche di vento e la possibile caduta di grandine.

La previsione della grandine, in particolare quella di grandi dimensioni, è un compito impegnativo per la meteorologia. Diversi fattori entrano in gioco e i modelli meteorologici devono essere in grado di incorporare accuratamente questi dettagli per fare previsioni precise.

Le supercelle sono una forma particolarmente potente e persistente di temporale, che si caratterizza per la presenza di un mesociclone, ovvero una colonna d’aria in rotazione al suo interno. Questo rende le supercelle capaci di generare fenomeni meteo estremi come grandinate di grande dimensione, venti forti e, talvolta, tornado.

I downburst, invece, sono intense raffiche di vento che scendono dal basso di un temporale e che, raggiunto il suolo, si diffondono in tutte le direzioni. Possono essere estremamente potenti, causando danni simili a quelli di un tornado.

Venerdì 4 agosto, una vasta area ciclonica dovrebbe muoversi da ovest, portando un marcato deterioramento del tempo. Si prevedono intensi temporali su molte aree, con rischio di nubifragi e raffiche di vento particolarmente forti. Le aree che potrebbero essere maggiormente colpite sono le province di Varese, Como, Milano, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi e Mantova. Tuttavia, l’intera Lombardia è a rischio di temporali intensi.

I temporali potrebbero essere generati da supercelle e, in questo caso, potrebbero essere accompagnati da potenti downburst. È possibile che la grandine cada nuovamente in alcune località, con chicchi che potrebbero raggiungere i 5 centimetri di diametro. È previsto un calo sensibile della temperatura, soprattutto nei valori massimi.

Il tempo dovrebbe migliorare sensibilmente a partire da sabato. Dopo l’intensa fase di maltempo che si verificherà durante la giornata di venerdì e parte della notte di sabato, per domenica 6 si prevedono condizioni di bel tempo con qualche segnale di instabilità atmosferica. I primi giorni della prossima settimana dovrebbero presentarsi con condizioni generalmente buone, ma è necessario considerare il rischio di occasionali acquazzoni, se non temporali, tra Alpi e Prealpi. Questa, del resto, è la stagione più piovosa dell’anno in questa parte della regione.