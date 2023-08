Maltempo in Lombardia: fenomeni atmosferici estremi hanno investito la regione, causando vari tipi di danni e disagi. Sebbene non vi siano segnalazioni di feriti, le condizioni dei fiumi e torrenti sono motivo di preoccupazione. Nella frazione Santa Lucia di Valdisotto, una decina di persone sono state evacuate a causa dell’esondazione del torrente Frodolfo che confluisce nel fiume Adda. Anche a Milano, il livello del fiume Seveso è in aumento e viene attentamente monitorato, come il Lambro. Nel Varesotto, il torrente Arnetta è al limite dell’esondazione, e i Vigili del Fuoco sono già sul posto a Cavaria per eventuali evacuazioni.

A Varese, la struttura di un supermercato ha ceduto a causa della pioggia, danneggiando circa una ventina di auto. La zona Sud-Est della provincia, in particolare nei dintorni di Saronno, è stata la più colpita con tetti scoperchiati e edifici già danneggiati in precedenza ora allagati. Mobili e elettronica nelle abitazioni sono a rischio.

Inoltre, una tromba d’aria ha portato alla chiusura temporanea della statale della Val di Scalve, in provincia di Bergamo. Smottamenti e allagamenti hanno interessato anche altre strade, come la statale dello Stelvio vicino a Bormio e la provinciale Lariana tra Como e Bellagio. La linea ferroviaria fra Cremona e Treviglio è stata interrotta per tre ore a causa della caduta di rami sui binari.

A Brescia, la caduta di alberi ha interrotto una linea elettrica, lasciando gli abitanti della zona senza energia. Come misura precauzionale, la città metropolitana di Milano ha chiuso il parco Idroscalo. Infine, il Duomo di Vigevano resta chiuso a causa dei danni subiti nei giorni scorsi, evidenziati da un sopralluogo effettuato con un drone che ha mostrato un danneggiamento parziale della copertura del tetto.