La Liguria, conosciuta per il suo clima mite, vedrà un breve stop all’estate a causa di un transito di perturbazione associato ad una bassa pressione.

Situazione attuale

Meteo Liguria: la regione sarà interessata dal transito di un’area di bassa pressione, un ciclone mediterraneo che rapidamente attraverserà l’Italia. Questo porterà un sensibile rinforzo del vento nella regione e il passaggio di alcune aree temporalesche. Non è da escludere che queste possano assumere anche una forte intensità.

Proiezioni future

03 agosto 2023

Un generale incremento dell’instabilità atmosferica si avvicina a causa dell’arrivo di un’area ciclonica. Questa porterà un ulteriore rinforzo del vento che tenderà a intensificarsi in modo significativo sul settore nord-occidentale. In Liguria, per la giornata di giovedì 3 agosto, non sembrano attese precipitazioni.

04 agosto 2023

Il 4 agosto, una profonda area ciclonica arriverà da ovest, determinando un peggioramento delle condizioni meteo. Si prevedono temporali passeggeri, localmente forti. Non è da escludere la presenza di qualche nubifragio e occasionali grandinate, ma si prevede un generale abbassamento della temperatura.

05 agosto 2023

Il 5 agosto vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo dopo la fase acutissima di maltempo avvenuta nel corso della giornata di venerdì e parte della notte.

06 agosto 2023

Per la giornata di domenica 6 agosto, si prevedono condizioni di bel tempo con qualche cenno di instabilità atmosferica.

Conclusioni

Dopo questo breve stop all’estate, ci si può aspettare un ritorno alla normale bellezza estiva della Liguria. Anche se il clima può cambiare rapidamente, si prevede che la regione rimanga in gran parte immune alle perturbazioni estive.