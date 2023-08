La temperatura sale fuori scala nel Mediterraneo e nell’Atlantico: “Per molte specie, è come se ci fosse un incendio in mare” Il Mare Nostrum sta registrando in questi giorni le sue temperature più elevate da quando esistono registrazioni, provocando notti torride nelle città costiere, mortalità di flora e fauna marina, e molto carburante per possibili piogge torrenziali

L’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico sta avendo un impatto grave su mari e oceani: il Mediterraneo e l’Atlantico settentrionale stanno registrando in questi giorni le loro temperature più elevate da quando esistono registrazioni —1980—, con anomalie termiche che in alcuni punti superano i 5°, secondo la misurazione satellitare della loro superficie da parte di enti ufficiali europei e statunitensi. “I cambiamenti stanno avvenendo a una velocità senza precedenti. Il sistema climatico è fuori controllo”, afferma l’esperto meteorologo Francisco Martín León. Come quelle terrestri, le ondate di calore marine stanno diventando sempre più frequenti e hanno conseguenze: nelle città costiere spagnole le notti torride (con temperature minime superiori ai 25°, che rendono molto difficile dormire) si sono moltiplicate per 10, e in acqua ci sono più meduse, mortalità di flora e fauna, e moltissimo carburante (vapore d’acqua) che, se ci sono tempeste, le renderà più violente, come è accaduto negli ultimi giorni nel centro dell’Europa. Anche le abitudini stanno cambiando. Yolanda, che ha passato “tutta la vita” nuotando nelle spiagge valenciane de La Malvarrosa e La Patacona, quest’estate lo ha fatto diverse volte di notte. È rimasta sorpresa di vedere decine di bagnanti notturni con la stessa idea. “Prima non succedeva, non vedevi tanta gente”, dice, cercando di rinfrescarsi in un’acqua che si è appena raffreddata. “L’acqua è come brodo, sta diventando sempre più calda”. “Questo mese di luglio abbiamo registrato nel Mediterraneo la temperatura media più alta in quattro decadi: 28,17°”, spiega Francisco Pastor, meteorologo della Fondazione Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM). L’esperto sottolinea che la misurazione del Servizio Europeo di Cambiamento Climatico Copernicus (C3S) alza questa temperatura a 28,84°. “Entrambe le serie mostrano che stiamo superando tutti i record”, aggiunge Pastor.

Dominic Royé, della Fondazione per la Ricerca sul Clima (FiClima), afferma che negli anni ottanta e novanta non c’erano questo tipo di anomalie, ma a partire dal 2000 la temperatura ha iniziato a salire “e non ci sono state anomalie negative negli ultimi 20 anni”. Nel 2022, la temperatura media del Mare Nostrum ha superato già 1,6° rispetto al periodo 1981-2012, e quest’estate sta seguendo la stessa tendenza, confermando che si tratta di uno degli ambienti più fragili di fronte all’emergenza climatica.

Quei 28° sono la media, ma in alcuni punti il mare può scaldarsi ancora di più. “L’anno scorso si sono superati i 30 gradi in alcuni punti delle coste spagnole. Ma inoltre, il picco di temperatura delle acque di solito si verifica alla fine di agosto, quindi è preoccupante che siamo in questa situazione così presto. Ogni anno, il mare si riscalda prima e rimane caldo più a lungo”, avverte David Díaz, ricercatore dell’Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Martín León interviene: “Stiamo dopando l’atmosfera con gas serra, ma anche i mari, che assorbono tra l’80% e il 90% di quell’energia, si stanno surriscaldando, e poi ci restituiscono una parte in forma di calore”.

Questo ha conseguenze per coloro che vivono sulla costa. “Le notti lungo il Mediterraneo stanno diventando sempre più calde, con temperature minime che superano i 25°”, spiega Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia Statale di Meteorologia (Aemet). E offre dati: Valencia ha avuto 18 di queste notti torride a luglio, quando nell’intero decennio degli anni ’90 ne ha registrate 12, circa una all’anno. A Malaga ce ne sono state 12, a Castellón nove e a Barcellona quattro. “Per metterlo in contesto”, dice l’esperto, “a Barcellona non ce ne sono state dal 1924 al 2003, e da allora ce ne sono state 42. Ciò che prima era eccezionale sta diventando abituale”.

Si inizia a coniare il termine “notti infernali” per quelle in cui la temperatura minima supera i 30°, una cosa insolita. A Malaga ne hanno già sofferto una: il 18 luglio la minima ha toccato i 31,40°. “Le notti così calde rendono molto difficile dormire. Creano una sensazione di afa, il calore marino genera più evaporazione dell’acqua e più umidità, quindi il sudore non evapora, che ci aiuta a rinfrescarci. Se non c’è nemmeno la brezza, genera stress termico, e può essere pericoloso per i bambini e le persone vulnerabili”, prosegue l’esperto dell’Aemet. Pastor (CEAM) aggiunge: “Il ciclo della brezza funziona grazie alla differenza di temperatura tra il mare e la terra, quindi se la temperatura del mare aumenta e si allinea a quella della costa, le brezze sono più deboli, e si perde il comfort termico”. Questo è ciò che è accaduto a Valencia per tutto il mese scorso. Javier Renovell, 24 anni, vive con la sua famiglia in una casa di due piani di fronte al mare. La sua stanza si affaccia sul lungomare della spiaggia urbana di La Patacona. Nonostante la sua posizione privilegiata – “la brezza del mare entra direttamente” – afferma di avere “più caldo di prima” e ora usa “tre ventilatori per dormire”. “Lo noto anche quando studio, sono molto meno efficiente”, dice questo giovane che attribuisce le temperature estreme e le piogge torrenziali ai cambiamenti climatici. Infatti, ha deciso di studiare Scienze Ambientali a Valencia e di iniziare un master in Studi Climatici nei Paesi Bassi dopo aver visto come il lungomare di fronte a casa sua veniva inondato dalle tempeste sempre più frequenti. “Arriva un punto in cui non si riesce più a distinguere l’acqua del lungomare da quella del mare”, dice guardando la riva, a un centinaio di metri di distanza. Renovell, che lavora al Centro di Ricerca sulla Desertificazione (del CSIC-Universitat de València), preferisce fare il bagno nel mare fuori stagione, in inverno, per evitare la folla e perché l’acqua è più fresca.

Credit https://elpais.com/