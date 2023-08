Un’ondata di calore storica colpisce il campo scout

Nel fine settimana, i Boy Scout americani ​hanno abbandonato il campo del⁢ Jamboree Mondiale⁢ degli ‍Scout 2023 a⁢ Saemangeum, in Corea del‍ Sud, a causa⁣ di ​un’ondata di⁣ calore ⁢storica. Da quando l’evento è iniziato ⁢l’1 agosto, centinaia di persone ⁣sono state colpite⁣ da malattie legate al ⁢calore.

Nei primi due giorni del raduno,⁢ oltre 600 bambini e ​volontari sono stati curati per malattie‍ legate ⁣al calore, secondo quanto riportato da‌ Al Jazeera. Sabato, sono stati curati oltre 130 partecipanti.

Evacuazione dei contingenti stranieri

Sabato,‌ il⁤ contingente britannico, composto da oltre 1.000 scout, ha⁣ lasciato il campo ⁤per alloggiare​ in hotel ​a Seoul, a circa 210 chilometri di​ distanza. Gli americani, invece, si trasferiranno in⁢ una ⁣base militare statunitense per “continuare la loro esperienza al Jamboree” in un’altra località, come dichiarato dalla World ‍Organization of the Scout Movement in un​ post. Al Jazeera ha‌ riportato che⁤ anche il contingente di Singapore stava⁤ cercando alloggi‍ alternativi.

Intervento ⁤del governo coreano

Il governo ‍coreano ha speso milioni per inviare quasi 100 medici​ e infermieri in più​ al campo. Il⁤ Presidente della Corea del​ Sud ha ‌promesso, in ⁢una conferenza stampa, di‍ inviare un “fornitura illimitata”‍ di autobus climatizzati, camion frigorifero ​e camion dell’acqua.

Le conseguenze dell’ondata di calore sul Jamboree

Nonostante gli sforzi, la World ⁢Organization of the ‍Scout ⁢Movement ha esortato l’Associazione Scout Coreana e​ il governo ⁣a interrompere anticipatamente ⁢il Jamboree venerdì.

Modifiche ​al programma dell’evento

Sebbene il Jamboree non sia stato interrotto,​ il caldo ha modificato alcuni ‌eventi programmati.

“Abbiamo deciso di​ rimandare il⁣ concerto‌ di K-pop di stasera​ a Semangeum‌ perché non⁣ dobbiamo abbassare la guardia⁤ o rinunciare alle questioni di sicurezza”, ha dichiarato il‌ Ministro dell’Interno e della Sicurezza ⁣della​ Corea del Sud in una conferenza ‌stampa.

Le condizioni climatiche previste

Il FOX Forecast Center prevede temperature massime tra 32 e 35​ gradi fino a ​giovedì. Le temperature dovrebbero abbassarsi alla fine della settimana, ma la minaccia di temporali è prevista‌ quotidianamente. E l’ultimo giorno, le previsioni indicano pioggia.