La Germania meridionale sta affrontando condizioni meteorologiche estreme, come previsto ⁢dagli ultimi bollettini di allerta⁣ meteo. I fenomeni più violenti, che nei prossimi⁢ giorni si estenderanno anche all’Italia, hanno colpito duramente la ⁤regione del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera, e alcune aree della ‌Baviera. ​I temporali intensi, provenienti da sud-ovest⁢ e diretti a nord-est, hanno causato danni ​significativi, in particolare a causa delle forti raffiche di vento che ‌li hanno⁣ accompagnati. Si sono verificati numerosi⁢ downburst, anche in aree abitate.

Impatto delle tempeste

Devastazione causata dal vento

La furia​ del vento​ ha sradicato un⁣ gran numero di alberi. I danni​ causati dalle tempeste⁤ sono stati molto gravi, ⁤con la forza del‍ vento che ha causato la‌ caduta di molti alberi, anche in zone abitate. Questo ‌ha portato ⁢a danni significativi alle proprietà e, purtroppo, anche a perdite di vite umane. Il numero esatto delle⁢ vittime non è ancora stato⁤ determinato.