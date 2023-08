L’Emilia-Romagna, conosciuta per il suo clima caldo ed estivo, si prepara a una sorprendente svolta meteo con l’arrivo di forti temporali venerdì, che potrebbero portare anche grandine. La calura e l’afa attuali si attenueranno temporaneamente sotto l’effetto di questi intensi temporali.

Situazione attuale

Meteo Emilia-Romagna: l’area si prepara ad accogliere un’importante perturbazione che potrebbe portare temporali di forte intensità e persino grandine. Non è da escludere la possibilità di forti raffiche di vento. Questo sarà seguito da un notevole miglioramento del tempo, con condizioni prevalentemente soleggiate.

Proiezioni future

03 agosto 2023

L’instabilità atmosferica in Emilia-Romagna è in aumento a causa dell’avvicinarsi di un’area ciclonica. Nonostante ciò, la regione continuerà ad essere sotto l’influenza dell’anticiclone africano, portando ancora aria calda, anche se in attenuazione. Previsto bel tempo, con qualche addensamento nuvoloso e vento sostenuto da sud-ovest.

04 agosto 2023

Il 4 agosto si prevede un peggioramento significativo del tempo a causa dell’arrivo di un’area ciclonica. Si prevedono temporali diffusi, alcuni dei quali di forte intensità. Non sono da escludere grandinate importanti, con chicchi di dimensioni notevoli.

05 agosto 2023

Il 5 agosto vedremo una residua instabilità atmosferica durante la giornata, con tendenza a miglioramento.

06 agosto 2023

Per la giornata di domenica 6 agosto, si prevede un’ulteriore intensificazione dell’instabilità atmosferica.

Conclusioni

Meteo Emilia-Romagna: dopo i forti temporali di venerdì, si prevede un miglioramento del tempo, con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature vicine alla media stagionale. Tuttavia, gli abitanti della regione dovrebbero rimanere pronti per ulteriori cambiamenti atmosferici.