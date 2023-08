La giornata di ieri ha visto l’Emilia ‌Romagna confrontarsi con temperature estreme, con punte di +40°C registrate in diverse località del Bolognese, Forlivese, ​Ferrarese ​e​ Parmense. Questi dati, diffusi dalla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, evidenziano come il caldo di oggi ⁤sia uno dei più intensi dal 2017.

Temperature record nelle località minori

Forlì e San⁤ Possidonio

Forlì ha raggiunto i +40,1°C, una delle temperature ‌più alte registrate dal 2017. Anche​ San Possidonio, in provincia di Modena, ha toccato i +41°C, confermando l’eccezionalità della giornata.

Altre località⁢ emiliane

Altre località hanno registrato temperature superiori ai +40°C: Santa Maria Codifiume (FE) con +40,9°C, Poggio Renatico ⁤(FE) con +40,6°C, Parma, Soragna (PR), Anzola⁢ dell’Emilia (BO) e Cento‌ (FE)⁤ con +40,3°C. Ponticelli, frazione di Imola, e ‍San Pietro in Casale (BO) hanno raggiunto i +40,2°C, mentre Rimale, frazione di Fidenza,​ e ‍Zola Pedrosa, alle porte di Bologna, hanno toccato i⁣ +40,1°C.

Temperature nelle​ grandi città dell’Emilia Romagna

Bologna e Modena

Le grandi città dell’Emilia Romagna non sono state risparmiate dal caldo intenso. Bologna ha registrato +39,9°C, mentre Modena ha raggiunto i +39,5°C.

Reggio Emilia, Ferrara e Cesena

Anche Reggio⁢ Emilia, Ferrara⁤ e Cesena‌ hanno visto temperature molto alte: rispettivamente +39,2°C, ​+38,3°C e +37,9°C.

Conclusione

In sintesi, la giornata di ieri ha visto l’Emilia Romagna confrontarsi con un caldo eccezionale, con punte di +40°C in diverse località e temperature molto​ alte⁢ anche⁤ nelle⁣ grandi città. Per monitorare la situazione e avere previsioni dettagliate, è possibile consultare le risorse online disponibili.