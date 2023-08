Il caldo estremo dei giorni passati ha raggiunto il suo ‌apice nel Centro-Nord dell’Italia tra il 23 ed il 24 Agosto, con temperature ‌che hanno⁢ toccato i +41-42°C​ in Toscana e +40-41°C in Piemonte e Lombardia. Di seguito, vengono riportate le temperature‌ massime ​registrate giovedì 24 agosto, in diverse località italiane:

Temperature massime registrate

Temperature oltre i 40°C

Le temperature più⁤ elevate sono state registrate ⁢a Firenze con ‍+42°C, seguita da Nizza ‌Monferrato, ‍Prato, Santomato, Ponsano, Pescia con +41°C. Altre⁣ località ⁢come Acqui Terme, Sezzadio, Lendinara, Bologna, Parma, Empoli, Orvieto, Guidonia, Ripi hanno registrato +40°C.

Temperature tra i 35°C⁣ e i 39°C

Altre località hanno ‌registrato temperature leggermente inferiori, ma comunque elevate. Tra ​queste, Roma, Asti, Novi Ligure, Basaluzzo, Govone, Cremona,‌ Spessa Po, Corteolona,‍ Stradella, Cividale ⁣Mantovano, Modena, Teggio Emilia, Forlì, Siena, Arezzo, Lucca, Terni, Spoleto, Frascati, Supino, Sgurgola, ‍Benevento, Faicchio, Villacidro, Guspini hanno⁤ registrato +39°C. Altre città come Milano, Brescia, Mantova, Pavia, Alessandria, Graveglia, ​Cairo Montenotte, Trento, Pordenone, Piacenza, Ferrara, Imola, Pisa,⁤ Taranto, Bisignano, Torano Scalo, Bonorva, Biasì, Villamassargia ⁢hanno registrato +38°C.