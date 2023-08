Intervento dei Vigili⁤ del Fuoco per‌ smottamenti in Valle Argentera

Operazioni di soccorso in corso

Nel territorio di Sauze di Cesana, situato nella pittoresca Valle Argentera, i Vigili del Fuoco ⁢stanno conducendo una serie di operazioni‍ a seguito di⁣ diversi smottamenti. Questi eventi hanno colpito una popolare zona‌ turistica, che ospita numerose aree di campeggio. A causa delle ‌frane, un totale di 198 persone sono state evacuate ieri, grazie ⁢all’intervento di due elicotteri ‌Drago.⁣

Le persone evacuate erano rimaste ⁤isolate a causa degli smottamenti. Attualmente, le operazioni di ricerca di eventuali ulteriori persone da evacuare nelle aree isolate sono in corso. Inoltre, i Vigili del Fuoco stanno lavorando alla‌ messa in sicurezza e alla rimozione del materiale franoso,‌ utilizzando mezzi per il ⁣movimento terra.

