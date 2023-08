Una​ ragazzina di 12 anni e sua‍ madre sono state ‍ferite da un fulmine lunedì ⁤sulla spiaggia di Sebastian Inlet in ​Florida. Martedì, un’altra persona è stata​ colpita‌ da un fulmine a Lake Nona. Questa settimana, lo Stato del Sole vivrà ondate ⁣di temporali⁤ con frequenti fulmini.

Una‍ bambina di ⁢12 anni⁣ e sua ‌madre‌ sono attese per sopravvivere dopo essere state ‍colpite da un fulmine lunedì ‍pomeriggio su una spiaggia della Florida. La giovane ragazza ha subito la⁤ maggior parte⁢ del colpo, secondo l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Brevard, ma⁣ la ‌madre è stata abbattuta a terra a causa della ​potenza proveniente ⁢dal fulmine.

Preoccupazione tra i⁤ residenti

I residenti della⁤ Florida da lungo tempo che erano all’Inlet nello stesso giorno sono preoccupati⁣ che ‍non abbastanza persone prendano sul ​serio le tempeste. Il ⁣Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha dichiarato che ⁢i ⁤temporali del lunedì⁢ pomeriggio erano normali e⁤ non soddisfacevano i‌ criteri di gravità,⁤ ma qualsiasi ​fulmine può ⁢essere ⁤letale. Essere all’aperto, sulla spiaggia, è un terribile posto dove trovarsi durante una tempesta perché non c’è ⁣nulla che‌ protegga le persone. Questo‌ incidente è un‌ altro promemoria per prendere sul serio le tempeste e rimanere al chiuso più a lungo di ⁤quanto si possa pensare.

Un altro ⁣incidente a Lake Nona

Martedì, una donna⁣ nella Florida centrale è⁤ stata colpita e‌ ferita ‍da un fulmine vicino ⁢a Lake Nona, riporta ⁢FOX 35 Orlando. È in condizioni critiche.

Temporali ​estivi intensi‌ in Florida

“Si poteva vedere l’oscurità‍ che‍ avanzava”, ha​ detto Brenda Tarquinio ‌che⁣ è sempre all’erta per le⁢ tempeste⁣ che si ⁤avvicinano rapidamente. Ha trascorso la giornata a Sebastian Inlet con suo marito lunedì ma sapeva che era ora ⁤di⁢ andare quando i temporali hanno iniziato a formarsi.

La preoccupazione⁤ di Brenda

“Quando siamo partiti, ‍c’erano ancora molti pescatori fuori”, ha aggiunto. “C’erano ‌famiglie”. È devastata nell’apprendere che⁢ una ragazzina di‌ 12 anni è stata colpita e‌ si preoccupa che non abbastanza persone prendano sul⁢ serio i fulmini. “Ne vale la pena? Vale ​la​ pena rischiare ⁢la tua vita? Non conosci la prevedibilità​ di ⁤quella tempesta”, ha detto Tarquinio. “Non sai quanto possa essere ⁤esteso quel fulmine, e ⁤quindi preferisco​ sempre errare per‍ eccesso di cautela”.

Consigli per la sicurezza

“Le persone non dovrebbero ⁣iniziare a riprendere le attività ⁢all’aperto fino a almeno 15 ⁤minuti dopo l’ultimo crepitio‍ del tuono⁤ nella loro posizione”, ha detto Will Ulrich, ‍il meteorologo di coordinamento degli avvisi‌ con il Servizio Meteorologico Nazionale. Ha detto che la pioggia⁣ più intensa era finita, ma il fulmine persisteva. I fulmini colpiscono quasi ogni pomeriggio nella Florida ‍centrale, e le lesioni sono prevenibili se‌ le persone rimangono ‌al chiuso⁣ e prendono sul serio‍ le tempeste.