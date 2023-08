L’uragano ⁢Idalia, di categoria 3, ha colpito con forza la costa del ‌Golfo della Florida mercoledì, causando venti distruttivi, piogge torrenziali e un’ondata di tempesta catastrofica.

Dettagli dell’arrivo dell’uragano

L’uragano ha toccato terra vicino a Keaton Beach, nella regione della Florida‌ Big Bend,​ alle 7:45 ora locale, ‍mettendo immediatamente a rischio vite umane e proprietà ⁢con i suoi venti​ a 200 km/h e le significative⁤ inondazioni.

Effetti dell’uragano prima dell’arrivo

Prima dell’arrivo del temibile ⁢uragano, ⁤il⁤ National Hurricane Center‌ (NHC) ha avvertito che⁤ l’ondata di tempesta di Idalia, che raggiungeva ‍altezze di ⁣5 metri in alcuni luoghi, era alimentata dalle calde acque del Golfo ⁢del ⁣Messico.

Effetti dell’uragano⁢ dopo ‌l’arrivo

All’alba, Cedar⁢ Key, in Florida, ha segnalato 1,6 metri di ondata di tempesta durante la bassa marea⁤ astronomica, e ⁢i meteorologi prevedono un‍ valore più alto man mano che Idalia‍ si sposta⁢ più‌ all’interno. È⁣ stato il terzo livello ‍più alto mai osservato.

Impatti dell’uragano sulla popolazione

Al​ momento dell’ultimo aggiornamento, oltre 145.000⁤ clienti in ⁣Florida‍ sono senza elettricità, con la maggior parte delle‍ segnalazioni provenienti dalle contee ⁣di Wakulla, Taylor, Dixie e Levy, dove alcuni residenti⁤ hanno deciso di⁣ rimanere nelle loro case nonostante gli ordini di evacuazione⁢ in almeno 30⁤ contee circostanti in stato​ di​ emergenza.

Effetti dell’uragano sulle infrastrutture

Il‌ Dipartimento di Polizia di Sarasota⁢ ha ⁢riferito che la maggior parte del lungomare di Sarasota è‌ chiusa a causa delle inondazioni di mercoledì mattina. Le strade‌ di Sanibel, in Florida, erano soggette⁢ a pesanti inondazioni e coperte di detriti mercoledì mattina.

Misure di ‍sicurezza adottate

A ​causa dei potenziali pericoli⁤ derivanti da Idalia, come inondazioni, detriti‍ volanti e linee elettriche abbattute, l’ufficio dello sceriffo della contea di Taylor ha ordinato un coprifuoco. Una volta che la tempesta sarà passata, le autorità valuteranno l’entità dei danni​ e i potenziali pericoli e comunicheranno quando sarà ⁢sicuro viaggiare sulle strade.

Nei giorni precedenti l’arrivo​ di ‍Idalia, le risorse sono state preposizionate ⁤in quanto⁤ il ⁣presidente Joe ⁢Biden ha approvato la richiesta del governatore della Florida Ron ‍DeSantis per una dichiarazione di emergenza pre-atterraggio. I pedaggi sono stati⁤ sospesi lungo diverse strade per ⁢facilitare l’evacuazione, e molte scuole e università sono state chiuse.

Conclusione

L’uragano Idalia ha colpito la Florida con⁣ venti distruttivi e inondazioni significative, mettendo a rischio vite umane e proprietà. ⁣Le autorità stanno lavorando per valutare l’entità dei danni ⁣e garantire ‍la sicurezza dei residenti.