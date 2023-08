Il‌ potenziale impatto dell’uragano Hilary sulla California

L’uragano Hilary, che si è ‍rapidamente intensificato​ giovedì mattina dopo essersi sviluppato⁣ in una tempesta tropicale mercoledì, potrebbe⁤ avere‌ un impatto significativo ​sulla California ‍meridionale e il sud-ovest entro la fine della settimana e ⁤l’inizio della ⁢prossima.

Los Angeles‍ nel mirino di Hilary

Nonostante non sia previsto un uragano diretto su Los‍ Angeles, la tempesta in rapido‍ aumento di intensità ha ora‌ Los Angeles, San Diego in California e Reno in Nevada -​ con quasi 31 milioni di persone – nel cono di​ incertezza. È probabile che l’uragano tocchi terra sulla ⁤penisola di Baja California in Messico.

La previsione del percorso dell’uragano Hilary

L’uragano Hilary si trova nell’oceano Pacifico orientale, a ​sud-ovest del Messico. Si prevede che si muova​ verso nord verso la zona a rischio, parallela alla costa per‍ alcuni giorni. Secondo Jon Davis, capo meteorologo ⁤di Everstream Analytics, ‌Hilary potrebbe influenzare ​la catena di approvvigionamento della California meridionale nel fine settimana e all’inizio della prossima settimana.

Impatti previsti

“È notevole perché è estremamente raro che la California meridionale venga influenzata,​ in qualsiasi modo, da ⁤un sistema tropicale”, ​ha detto Davis. “Gli impatti includono interruzioni al ⁣Porto di Long Beach‌ e al Porto di Los Angeles, così come nelle aree metropolitane di San Diego e Los ⁢Angeles”.

Le conseguenze dell’uragano‍ Hilary

Davis ha anche menzionato che​ forti ‍piogge e alluvioni improvvise ‍colpiranno principalmente la Valle Imperiale, che fornisce agricoltura, allevamento e estrazione di litio.

Disagio per trasporti e attività commerciali

Hilary potrebbe causare‌ interruzioni ai trasporti e alle attività commerciali, ha avvertito ⁢Davis. “In una situazione⁣ molto insolita, Hilary‌ dovrebbe portare forti ⁢piogge e venti rafficati in aree all’interno della zona a rischio come San ⁤Diego, Los Angeles, Valle Imperiale, Tijuana e⁤ aree circostanti”, ha detto Davis.

Previsioni⁤ di⁤ piogge torrenziali

Le piogge tropicali all’interno della zona a rischio raramente causano alluvioni e interruzioni significative, secondo Davis. Tuttavia, se ⁣la previsione rimane coerente, tali impatti sono probabili. “Inoltre, il rischio di interruzioni al Porto di Long‌ Beach sta aumentando data l’attuale previsione”, ha detto. “Pertanto, gli interessi con strutture e‍ reti di approvvigionamento devono monitorare attentamente la situazione”.

Il futuro ⁢dell’uragano Hilary

Si prevede che‍ Hilary diventerà un uragano maggiore questo fine settimana. Si indebolirà mentre si avvicina alla penisola di Baja, ma manterrà la sua umidità mentre si sposta ‌verso nord verso la​ California⁤ meridionale. Se l’attuale traccia di previsione si mantiene, la zona a rischio potrebbe probabilmente ricevere da 2,5 a 10 cm di pioggia con totali⁤ localmente più alti.

Possibili danni alle infrastrutture

“Questa parte del mondo riceve raramente precipitazioni di questa entità e ‌probabilmente causerà alluvioni significative ⁣e‍ diffuse”, ha‌ detto Davis. “Potrebbero⁣ verificarsi anche danni alle infrastrutture nelle aree ‌che ricevono le piogge più intense e alluvioni e​ frane più gravi”.

Monitoraggio dell’uragano Hilary

Inoltre, Hilary potrebbe portare alcuni ‍venti rafficati nella zona a rischio, ma ci saranno altri perturbatori durante questo evento, aggiunge Davis. “I venti più significativi⁢ saranno più ‍a sud, attraverso la Baja”, ​ha detto.​ “Tutto sommato, Hilary sarà una tempesta da monitorare attentamente nei prossimi giorni”.

In conclusione, l’uragano ⁣Hilary ‍rappresenta una minaccia significativa per la ⁢California meridionale e‌ il sud-ovest, con potenziali interruzioni alla catena di approvvigionamento, trasporti e attività‌ commerciali. Le previsioni ‌indicano⁤ forti ‌piogge e possibili alluvioni, con un impatto particolare sulla ‌Valle Imperiale. È essenziale monitorare attentamente la situazione nei ⁢prossimi giorni.