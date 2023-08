Anche a‍ distanza di 31 anni, è difficile immaginare la furia dei venti che si scatenarono‍ la mattina ⁣del 24 ‍agosto 1992, quando ⁣l’uragano⁣ Andrew colpì il sud ⁣della⁤ Florida. Pezzi ‌di‍ compensato e assi di legno volavano contro le​ palme e le auto venivano capovolte nei garage.‍

La preparazione alla tempesta

Il 23 agosto 1992 era una domenica. Il tempo‍ nel sud della Florida era splendido ​per tutto il giorno. I preparativi erano in pieno svolgimento. Entro la ‍sera, l’autostrada era quasi deserta. La maggior parte delle persone si trovava nel luogo in cui avevano deciso di affrontare la tempesta.

La crescita della metropoli

Una tempesta significativa non aveva colpito il sud della ‍Florida ‌da⁤ 27 anni‍ e l’area metropolitana di Miami/Fort Lauderdale era cresciuta notevolmente‍ in quel periodo. C’era una tensione palpabile. ​La gente pensava di ⁤essere preparata. Ma nessuno aveva immaginato quello che stava per ‌accadere.

L’arrivo dell’uragano

Alla mezzanotte, la prima fascia ‌esterna di⁣ Andrew raggiunse la costa con‌ venti rafficati e raffiche di pioggia. Poi ci furono pause ​in cui sembrava fermarsi e ripartire. Ma sul radar,‌ Andrew stava attingendo energia dalla Corrente‌ del Golfo e si intensificava davanti ai nostri occhi.

La furia dell’uragano

Verso le 2⁢ del mattino, era evidente che la parte meridionale della contea di Dade avrebbe affrontato uno scenario ‍peggiore del previsto. Avevamo parlato⁢ per​ i due giorni precedenti di tutto ciò che potevamo pensare per ⁤aiutare le persone a prepararsi, ma era chiaro che serviva qualcosa di‍ più.

Proteggersi in casa

Mi ricordai di un libro che avevo ⁤letto, scritto da un certo L.F. Reardon. Lui e la sua famiglia avevano resistito⁢ al Grande ⁢Uragano di Miami ‌del 1926 nella loro ⁣casa a‌ Coral Gables. Per disperazione, aveva usato un⁣ materasso come protezione. Era un’ottima idea.

Il consiglio salvavita

Dissi alle persone‌ che​ Andrew sarebbe stato più spaventoso di qualsiasi cosa potessero immaginare, e che avrebbero dovuto prendere un materasso dal letto ‌e ⁣tenerlo ‍pronto. ⁤Se fosse‌ stato ‍necessario, avrebbero potuto‌ rifugiarsi in un⁤ armadio, in un piccolo bagno o in un corridoio protetto, mettersi sotto il materasso e “resistere”. ‍Fu la⁤ cosa più intelligente che abbia mai detto in vita‌ mia.

Ho ‌ricevuto messaggi da centinaia di persone che ⁣hanno messo il materasso sopra la vasca ‍da bagno⁣ o su ‍uno⁢ spazio sicuro in un angolo del corridoio. Alla fine, fu il materasso a proteggerli quando le loro case crollarono.

Conclusione

Per chiunque abbia ⁤vissuto quell’esperienza, non dimenticherà mai cosa è successo… 31 anni fa.