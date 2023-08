Un luglio da ⁤record

Secondo i dati raccolti​ dai ricercatori climatici dell’Università del Maine, il 4 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra. La temperatura media globale ha ‌raggiunto ​i 17,18 ​gradi⁢ Celsius, superando il precedente record di 16,92 gradi Celsius registrato nell’agosto 2016.

Gli scienziati avevano previsto che luglio sarebbe stato il mese più caldo mai registrato‌ a ​livello globale, e questa previsione si è avverata.

Temperature medie record

Il Copernicus Climate Change Service (C3S) ha annunciato che luglio è stato il mese più caldo​ mai registrato in termini di temperature medie​ dell’aria superficiale,⁢ mentre anche le temperature medie della superficie del mare hanno raggiunto nuovi massimi.

La temperatura media dell’aria superficiale globale è stata di 0,72⁢ gradi Celsius superiore alla media⁢ del periodo 1991-2020 per il mese di luglio, ha dichiarato il C3S. Inoltre,⁢ il mese è stato di 0,33 gradi Celsius più caldo rispetto al precedente ⁣mese più caldo mai registrato, luglio 2019.

Un‍ aumento preoccupante

Gli scienziati hanno aggiunto che luglio è stato stimato essere circa 1,5 gradi Celsius più caldo rispetto alla media‍ del periodo 1850-1900. Questa soglia di 1,5 gradi Celsius è stata‌ stabilita dall’Accordo di Parigi sul clima come limite target per il cambiamento climatico su periodi di 20 o 30 ​anni.

Temperature record anche nei mari

Oltre alle temperature medie dell’aria superficiale globale,⁣ anche le temperature medie​ della superficie del mare hanno raggiunto livelli record a​ luglio.

Un ⁢lungo periodo di alte temperature

Per l’intero mese, le temperature medie della superficie del mare a livello globale a‌ luglio sono state di 0,51 gradi Celsius superiori⁣ alla media del periodo 1991-2020. Il C3S ha sottolineato come queste temperature siano seguite a un lungo periodo di temperature ​insolitamente⁢ alte a partire da aprile​ 2023.

Onde di calore marine

Proprio come le ⁣ondate di‍ calore si sono verificate sulla terraferma, si sono verificate anche in mare. ​Secondo il C3S, le ondate di calore marine si sono verificate a sud della Groenlandia e nel Mare del⁣ Labrador, nel bacino dei Caraibi e in tutto il Mar Mediterraneo.

Conseguenze preoccupanti

“Siamo stati testimoni di temperature dell’aria globale e di temperature della superficie oceanica che hanno stabilito nuovi record assoluti a luglio”, ha dichiarato Samantha Burgess, vicedirettrice del C3S. “Questi record hanno gravi conseguenze sia per le persone che per ⁣il pianeta, esposti ⁣a eventi⁣ estremi⁢ sempre ‍più frequenti e intensi.”

Il 2023 tra gli anni più caldi

Il C3S ha aggiunto ⁣che la temperatura media globale per il 2023 finora è attualmente la terza più alta mai ‍registrata, con 0,43 gradi Celsius sopra la media del periodo 1991-2020.

In confronto, la temperatura media globale più⁢ alta per ​l’anno solare si è verificata nel 2016, con 0,49 gradi Celsius sopra la media. La seconda temperatura⁣ media​ globale più alta si è verificata⁣ nel 2020, con 0,48 gradi Celsius sopra la media, secondo il C3S.

Conclusione

In sintesi, il mese di luglio 2023 ha stabilito nuovi record di calore sia per le temperature dell’aria che per quelle della superficie del mare. Questi dati, uniti all’aumento generale delle temperature negli ultimi anni, sottolineano l’urgenza di affrontare il problema del⁢ cambiamento climatico.