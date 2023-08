Temperature medie e picchi

Il mese di luglio 2023 è entrato nei libri‍ di record climatologici come il mese più caldo di Tampa, con temperature medie che sono salite fino a 34 °C, ​e la​ temperatura media più bassa che si è attestata a 26,5 °C. Nonostante nessun giorno abbia visto un aumento drammatico sopra la⁢ media di più di ​2,7 °C, l’incremento costante di 1,1 – 2,2 °C sopra il solito ha giocato un ruolo sostanziale nell’aumento complessivo. Durante questo mese, la temperatura più bassa registrata è ⁤stata di 24,4 °C, e la più alta ha raggiunto i 36,1 °C.

Scarsità⁤ di precipitazioni

Uno dei​ fattori significativi‍ che ha contribuito al mese insolitamente caldo è stato un notevole calo delle precipitazioni. Le⁢ tempeste estive, un fenomeno tipico che porta un rinfrescante abbassamento delle ​temperature‍ nel pomeriggio in Florida, erano notevolmente assenti, con la copertura delle tempeste che ⁣favoriva più le regioni interne.

Caldo record anche ‌nelle altre città

Bradenton e Brooksville

Questa ondata ⁤di calore non si è limitata solo a Tampa. Anche Bradenton ha vissuto il suo mese più caldo ‍di sempre, mentre‍ Brooksville ha visto il suo luglio più caldo da quando sono iniziate le registrazioni. Inoltre, città come Tampa, Bradenton e St. Petersburg hanno tutte segnalato precipitazioni inferiori alla media. Infatti, ​Bradenton non solo ha registrato ⁤il suo luglio ‌più secco di sempre con 27,9 mm di pioggia, ma anche i primi sette mesi più secchi dell’anno da quando⁢ sono iniziate le‍ registrazioni meteorologiche.

Altre città della zona di Tampa Bay

Per quanto riguarda altre città ​della zona⁤ di Tampa Bay, Brooksville ha segnalato‍ precipitazioni vicine alla media con 233,9 mm in luglio. Al contrario,⁣ Plant City ha sperimentato⁤ precipitazioni superiori alla media, con piogge che superavano i 279,4 mm. Anche Lakeland è rimasta al di sotto della sua media con 181,9 mm di pioggia.

In sintesi, il luglio 2023 ha‍ segnato un record di calore per Tampa e altre città della ⁤Florida, con temperature medie che hanno superato‍ la norma⁤ e una notevole mancanza di⁤ precipitazioni estive. Questo fenomeno ha avuto un‌ impatto‍ significativo sul clima della regione,‍ segnando un cambiamento rispetto ⁢alle condizioni meteorologiche tipiche.