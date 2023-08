Un’analisi condotta dal ⁣quotidiano Asahi Shimbun, basata sui dati dell’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA), rivela che luglio 2023 è stato il ⁤mese più caldo in Giappone ‍da quando sono iniziate ⁣le‍ registrazioni moderne alla fine del XIX secolo. Il precedente record risaliva‍ al 1978, rendendo questa la prima volta in 45 anni ‍che viene​ superato.

Record di calore nel ⁢luglio 2023

L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) e Asahi Shimbun hanno​ riferito ⁣che luglio 2023 ha stabilito un record come il mese più caldo nella storia registrata del Giappone, un salto significativo rispetto al precedente record stabilito nel 1978. Queste scoperte sono il‍ risultato di ‍uno‍ studio‍ completo, supervisionato da esperti della‌ JMA, di dati provenienti da 15 osservatori in tutto il Giappone.

Osservatori e dati raccolti

Gli osservatori​ fungono da standard per la JMA per monitorare le temperature medie ⁣del Giappone, e i⁤ dati raccolti hanno dimostrato che⁢ la temperatura ​media per luglio 2023⁣ era di 25,96 ⁣°C. Sebbene le⁣ temperature all’inizio di luglio si aggirassero intorno ai​ 24 °C, dal 10 luglio in poi, il paese ha sperimentato un rapido aumento,⁤ superando i 26 °C.

Effetti della siccità

Con una quasi totale‍ mancanza di precipitazioni e una fine insolitamente precoce‍ della ⁤stagione delle piogge,‍ la nazione ⁤ha affrontato una persistente siccità che ha ulteriormente amplificato il ⁤calore. Entro ​il 25, ‌la temperatura media giornaliera ​era ‍salita ⁢a superare i 28⁤ °C, un livello ⁤di calore sostenuto senza precedenti.

Confronto con ⁢il record precedente

Questi numeri superano di gran lunga la temperatura media più alta precedentemente registrata ⁣nel luglio 1978, che era di‍ 25,58 °C.

Effetti​ sulla salute pubblica

Secondo i‍ dati preliminari dell’Agenzia per la gestione dei disastri e dei fuochi del Ministero ⁢degli Affari⁤ Interni e delle Comunicazioni, nelle quattro ​settimane comprese tra il ⁤3 e‍ il 30 luglio, circa 33.000 persone in tutto il paese sono state trasportate per colpo di calore.

In conclusione, luglio 2023 ha ‌segnato un‌ record‍ storico per il Giappone in⁣ termini di temperature elevate, superando il precedente record ⁢del​ 1978. ⁣Questo fenomeno è stato⁤ amplificato da una siccità ‍persistente e ha avuto ripercussioni significative sulla salute ‌pubblica, con‍ migliaia di persone colpite da‍ colpo di calore.