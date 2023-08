La‍ provincia di​ Varese ha subito nuovi ⁢allagamenti nei sottopassi a causa di condizioni meteorologiche avverse nel corso del pomeriggio. Questo​ è stato riportato dai Vigili del Fuoco, che ⁤hanno segnalato due casi nel comune di Casorate Sempione, ‌due a Gallarate e⁣ uno a Marnate. In tre di questi casi,​ gli ⁣automobilisti intrappolati nelle⁣ loro auto sono stati soccorsi. In totale, dalla mezzanotte ‌di ieri, la centrale operativa del Comando ha ‍ricevuto circa 200 ⁣richieste di intervento. Più di 15 veicoli sono stati impegnati⁣ sul campo, con 45 Vigili del Fuoco⁣ suddivisi in otto ⁢squadre. La‍ maggior parte delle chiamate erano per danni causati ⁢dall’acqua e per‌ la rimozione di alberi.

Il maltempo in Lombardia

La Lombardia è ⁢stata duramente ⁢colpita dal maltempo, con torrenti che​ hanno esondato e allagamenti​ tra Sondrio e Varese. Un fiume di fango ha devastato Blevio.⁤ Inoltre, sono stati registrati picchi di 290mm di pioggia e 164mila fulmini, con 100 richieste di soccorso a Milano.

