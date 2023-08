Introduzione

Il vulcano Shishaldin, situato nell’Isola di Unimak in Alaska, ⁢ha mostrato⁤ un aumento del livello di attività. Le autorità locali ‌prevedono emissioni di cenere ⁣basate⁢ su informazioni provenienti dai cicli​ di eruzione passati, con la possibilità ⁤che queste aumentino nel corso della giornata. Eventi recenti durante l’attuale eruzione⁣ hanno prodotto nubi di cenere con altezze fino a 12.192 ‌metri sopra il livello del​ mare.

Aumento dell’attività ‍vulcanica

L’Osservatorio dei Vulcani dell’Alaska (AVO) ha emesso un Avviso Arancione sulla loro‍ scala di allerta vulcanica poco dopo‌ le 17:30 ora locale di giovedì. L’emissione è avvenuta⁢ poco dopo⁢ il rilevamento di temperature superficiali elevate coerenti con la lava in eruzione al vertice,⁢ come mostrano i più recenti ⁢dati satellitari.

Emissioni di cenere e vapore

Nonostante la copertura nuvolosa che oscura il⁣ vulcano, le temperature‍ superficiali elevate coerenti con la lava in eruzione al​ vertice sono⁤ evidenti nei più recenti ‍dati satellitari, ha affermato l’AVO. Se⁣ si osserva un Avviso Arancione, significa che un ⁣vulcano sta mostrando segni di aumento dell’attività ​e c’è una maggiore possibilità di eruzione. Tuttavia, si‍ sta ancora determinando quando ciò potrebbe accadere. In alternativa, un Avviso Arancione può indicare che un’eruzione⁢ è attualmente in corso ma rappresenta solo⁣ una minaccia limitata.

Monitoraggio del vulcano

Il⁣ vulcano​ Shishaldin è‍ monitorato da sensori sismici e infrasuoni locali, telecamere web e‍ una ⁣rete geodetica telemetrica. Oltre alla rete di monitoraggio locale, l’AVO utilizza anche reti geofisiche vicine, dati infrasuoni e di ⁤fulmini regionali e immagini satellitari per rilevare le eruzioni.

Previsioni basate‌ su cicli di eruzione passati

Basandosi sui cicli ‍di eruzione passati, si prevedeva che si verificassero emissioni di cenere, con la possibilità⁢ che queste aumentassero ⁣nel corso della giornata. Eventi significativi di cenere durante ‍le recenti eruzioni hanno prodotto nubi di cenere con altezze fino a 12.192 metri, secondo l’AVO.

Scoperte importanti

Le scoperte recenti hanno portato alla luce importanti informazioni ⁤sul vulcano Shishaldin. Le immagini satellitari⁢ mostrano temperature‍ superficiali elevate all’interno del cratere sommitale del vulcano. Questo è ⁤visibile come il pixel di colore più chiaro all’interno del cratere grigio scuro ​al centro dell’immagine.

Attività eruttiva

Le immagini catturate mostrano l’attività ⁢eruttiva del⁤ vulcano Shishaldin. Si osservano⁣ deboli emissioni di vapore e‍ gas provenienti ​da un nuovo cono di scorie che sta ora crescendo all’interno del cratere sommitale. Un‍ deposito molto minore di cenere‌ scura è visibile appena a ⁤valle del condotto eruttivo sulla cima‌ della neve.