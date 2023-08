Il Lago Mead e l’effetto dell’inverno nevoso e dell’ex uragano Hilary

Il ​Lago Mead dopo l’inverno

Il Lago Mead, situato nel Nevada, ha beneficiato⁢ di un⁣ inverno umido che ha aumentato i suoi livelli d’acqua. Questo ⁤bacino idrico, che ha sofferto‍ a lungo di siccità, ha ricevuto piogge benefiche da ​una fonte insolita​ per il ‌sud-ovest: l’ex uragano Hilary. Quest’ultimo ha portato piogge benefiche alla California ⁣meridionale e ‍al sud-ovest, ma gli esperti stanno ancora ‌cercando di capire quanto di questa pioggia abbia effettivamente aiutato il Lago‍ Mead.

Il contributo dell’ex uragano Hilary

Steven ⁤Fassnacht,​ professore di idrologia della neve presso la⁣ Colorado State University,⁢ ha ‌spiegato che le abbondanti nevicate e piogge dell’inverno scorso hanno aggiunto umidità al sistema, riducendo ⁢la necessità per gli agricoltori di⁢ attingere acqua dal Lago Mead. L’ex uragano Hilary ha contribuito ad aggiungere‌ acqua al bacino, ⁣e i residui della tempesta tropicale Harold potrebbero contribuire ulteriormente. Tuttavia, quanto di questa pioggia raggiungerà⁤ effettivamente il bacino del fiume Colorado e il Lago Mead deve ancora essere determinato.

Il livello dell’acqua del Lago Mead e le problematiche persistenti

Le problematiche persistenti al Lago Mead e alla Diga Hoover

Nonostante l’apporto di acqua dell’inverno e dell’ex uragano ‌Hilary, il Lago​ Mead e ⁣la Diga⁣ Hoover continuano a riscontrare problemi ⁣legati all’acqua. Le cosiddette “fasce da⁤ vasca​ da bagno”, visibili sulle rive del ‍lago, indicano il deficit di livello dell’acqua nel Lago Mead ​nell’agosto 2023.

La situazione attuale del Lago Mead

Le abbondanti nevicate dell’inverno scorso, causate ‌da numerose tempeste guidate da fiumi atmosferici, hanno portato la necessaria fusione delle nevi nel‍ Lago Mead in ⁢primavera, ma⁤ non abbastanza per ripristinare le⁣ perdite subite negli ultimi⁤ 20 anni. Il bacino ‌idrico ha perso circa 52 metri di altezza negli ultimi due decenni. Attualmente, il livello ​dell’acqua​ è di circa 50 metri sotto il livello considerato pieno, che‌ è di 375 metri.

Tuttavia,⁤ i livelli del ​Lago Mead sono in tendenza al rialzo quest’anno rispetto agli ⁢ultimi due anni, che hanno visto cali nei mesi estivi ‍che si protraggono fino all’autunno. I livelli⁣ dell’acqua​ del Lago​ Mead sono⁢ aumentati di circa 7‍ metri da luglio 2022, quando il⁣ bacino idrico ‍era a un livello storicamente ⁤basso.

Conclusione

Nonostante l’aumento dei livelli dell’acqua, le condizioni di ‍siccità nel sud-ovest e in tutto⁣ il bacino del fiume Colorado continuano ad⁢ essere ‌da moderate a‍ anormalmente secche.⁤ Fassnacht ha affermato che saranno necessari ancora alcuni inverni con⁤ piogge e⁤ nevicate ben superiori alla media per ripristinare il Lago Mead. “Stiamo andando​ nella giusta direzione,​ ma non ci siamo ancora”, ha concluso Fassnacht.